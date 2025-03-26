Лукашенко стал президентом Беларуси в седьмой раз

Александр Лукашенко беспрерывно правит страной с 1994 года

Фото: БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко вступил в должность, инаугурация прошла в Зале торжественных церемоний Дворца независимости, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на БелТА

После этого прозвучал государственный гимн, глава государства подписал акт о принесении присяги. Затем глава ЦИК Игорь Карпенко вручил Лукашенко удостоверение президента. На инаугурацию были приглашены более 1100 человек.

Выборы состоялись 26 января. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 86,82% голосов. Второе место занял первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии, бывший депутат палаты представителей Сергей Сыранков, у него 3,21% голосов, третье — депутат палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич с результатом 2,02%.

Это его седьмой срок на посту главы республики. В ходе прошедших выборов Лукашенко говорил, что преемника пока не ищет.