Люди хотят знать правила игры

Исключение проблемных воп­росов и поиск новых техничес­ких решений для дальнейшего развития – вот цели тех изменений, которые по заказу местных властей должны были внести в действующий с 2015 года (и уже откорректированный в 2018-м) Генеральный план Павлодара.

Эту работу начали еще в декабре 2022 года и вот дошли до того этапа, когда все корректировки полагалось продемонстрировать павлодарцам. Причем, по словам главы фирмы-разработчика ТОО «ГеоДата Плюс» Людмилы Кузнецовой, впервые в формате публичной детальной презентации.

Но такой формат, как оказалось, не выдержал накала страс­тей: докладчики и пришедшие на встречу горожане говорили совершенно о разном – главной темой встречи стал не Генплан, а проблемы ИЖС…

...В Доме дружбы был аншлаг. При этом большинство слушателей составили владельцы частных домов, живущие фактически в дачных садоводствах.

Если отбросить все детали, то, по идее обновленного Генерального плана до 2035 года, в черте города не должно остаться­ классических садоводств. Поскольку Павлодар фактичес­ки окружен промышленными предприя­тиями, которые своими санитарно-защитными зонами закры­вают возможности для расширения жилого сектора, то для многоэтажного строительства рекомендовано сосредоточиться на тех территориях, где сейчас находятся или частные дома, или те самые садоводства...

Конечно, это очень упрощенная трактовка сложившейся ситуации, но ее суть важна для понимания всего произошедшего в Доме дружбы.

Да, Людмила Кузнецова пыталась представить полную концепцию развития Павлодара на годы вперед – были слайды, стенды, баннеры с зонированием территорий, со статистикой, схемами, проектами улучшения городской среды, озеленения и возведения социальной инфраструктуры. Но все это слушателей, по большому счету, не интересовало. Люди пришли на встречу с конкретной проблемой – все они опасаются, что их дома, построенные в садоводствах, пойдут под снос.

Страхи горожан возникли не на пустом месте. Несколько лет подряд Павлодар сотрясают скандалы, связанные с утвержденными проектами детальной планировки нескольких садоводческих кооперативов. «Казахстанская правда» не раз писала о том, как жители «Соснового бора» и «Иртыша» ненароком узнавали о предстоящем изъятии их участков и угрозе попасть под снос.

Между тем во многих садоводствах люди построили капитальные дома, живут там круглый год и другого жилья не имеют. Дома подключены к электроснабжению, кое-где есть даже центральное водоснабжение и тепло. Все это многие годы поз­воляли делать местные власти – непонятно, каким образом кто-то проводил воду и свет, кто-то менял статус строений (например, в «Иртыше» часть участков уже много лет имеют статус ИЖС), но все это происходило при молчаливом попустительстве. А сейчас привес­ти все к общему знаменателю и без скандалов просто нереально.

Поскольку проблемы разных садоводств имеют свои особенности, то и требования на встрече звучали разные, но смысл, в общем-то, один: узаконить пос­тоянное жилье, чтобы Генплан предусматривал перевод дач в категорию «жилой зоны».

«Мы просим только одного – оформить земли садоводства «Иртыш» под индивидуальное жилое строительство. Мы провели электроэнергию, воду, построили дома, в которых постоянно живем. Нужны только документы. Не надо расширять наши улицы, строить детсады и школы, иначе придется рушить дома, а сейчас все к тому и идет. Мы боимся остаться на улице», – заявили владельцы участков.

Жители садоводства «Строи­тель», от которого осталось буквально несколько улиц (большую часть дач давно изъяли под стройку нового многоэтажного микрорайона «Достык»), просили, чтобы им официально и окончательно сказали, какое решение будет принято по их территориям. Большинство людей построили дома на дачах не от хорошей жизни, но сейчас они не могут ничего предпринять, даже забор новый поставить, ибо не знают, когда их будут сносить и будут ли вообще. А в идеале люди просят, чтобы их дома перевели, как есть, в статус ИЖС.

В садоводстве «Энтузиаст» живут вполне обеспеченные граж­дане – здесь люди построи­ли хорошие дома, подвели коммуникации, оформили все по закону. Но теперь планы влас­тей развивать многоэтажное строительство рушат планы на благополучную жизнь – по информации энту­зиастов, их территория также внесена в категорию «резервных» земель.

В своем письме к руководству области горожане отмечают, что хотят видеть эти участки в территории «жилой зоны» в качестве «индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками».

Выступая перед бушующими павлодарцами, разработчики Генерального плана пытались объяс­нить, что вопрос ИЖС нужно решать в другой плоскости. Генплан – это уровень зонирования земель города, а за конкретику по ИЖС отвечают проек­ты детальной планировки конкретных микрорайонов – их разработку уже на основе всего Генплана заказывают местные исполнительные органы.

Но как раз таки к ПДП у горожан доверия нет совсем, поскольку прежде их обсуждали, как говорится, в узком кругу, и много поз­же люди узнавали о важнейших деталях постфактум.

– Все дачные участки, которые когда-то передавались людям, предназначены именно для дач, а не для постоянного проживания. Ранее мы предупреждали акимат, что будут такие проб­лемы, что нужно было раньше решать вопрос с обеспечением инфраструктурой и переводить в ИЖС. Потому что этот снежный ком рос еще с начала нулевых годов. Нерешенные вопросы, запоздалые изменения в законодательстве привели к этим проблемам. Я понимаю людей, которые сюда пришли. Они не услышали наших глобальных вещей, так как у них свои проб­лемы, – отметила Людмила Кузнецова.

Помимо дачников, на этой встрече были и общественники. Одна из них, руководитель объединения «Эком» Светлана Могилюк, подчеркнула, что не удивлена возмущением павлодарцев и их неверием в то, что после корректировки Генерального плана «мы будем жить теперь по-новому». Прежний Генеральный план, не самый старый, к слову, не соблюдался: точечная застройка, отсутствие красных линий и другие проблемы стали уже привычными.

А между тем с 1 июля 2023 года действует новая статья Земельного кодекса, которая законодательно требует, чтобы акиматы обеспечивали ­неукоснительное соблюдение Генерального плана и проектов детальной планировки.

После двух с половиной часов дискуссии, так и не придя ни к чему конкретному, руководитель управления архитектуры и градостроительства Павлодарской области Бахытжан Алимгазинов как модератор встречи поручил главному архитектору города Нариману Кайрленову записать все вопросы присутствующих. А также сообщил, что позднее будет определена новая дата для встречи, на которой все-таки попытаются презентовать изменения именно в Генеральном плане.

Стоит отметить, что вскоре презентация корректировок Генплана Павлодара прошла и для бизнеса на площадке региональной палаты предпринимателей. Здесь, конечно, таких страстей не было, и выступление Людмилы Кузнецовой выслушали от начала и до конца.

Но, тем не менее, вопросов было немало, в том числе и к акимату. Предприниматели, как и простые горожане, хотят знать правила игры, которые бы уже не менялись, особенно в вопросах изъя­тия земель.