Автор книги «Одаренные врачи – потомки Абулхаир-хана» – известный доктор, заслуженный деятель РК, академик Алихан Досаханов. Им была проведена большая кропотливая работа с архивными документами, итогом которой стало издание на 215 страниц, где повествуется о тех, кто стоял у истоков развития медицины в Казахстане. Это Умми-Гульсум Асфендиярова, Санжар Асфендияров, Хазихан Букейханов, Давлетшах Кусябгалиев, Жансултан Сейдалин, Гульнур Сейдалина и другие достойные сыновья и дочери своего народа.

Имя Умми-Гульсум Асфендияровой, старшей сестры Санжара Асфендиярова, стало известным не так давно, ранее сведения о первой казашке с высшим европейским образованием были недоступны.

– Независимость дала нам возможность изучать архивы, узнать свою историю глубже. Я работал в свободное время, писал после дежурств. Мне хотелось воздать должное коллегам, тем, кто высоко пронес по жизни звание врача, истинного патриота, – говорит академик Алихан Досаханов.

…Умми-Гульсум. Первая женщина Востока – выпускница Петербургского женского медицинского института, окончившая его с отличием. Также Умми-Гульсум была участницей движения «Алаш», стояла во главе подготовки кадров среднего медицинского звена в Центральной Азии, в частности акушерок. В числе немногих казахских девушек Умми-Гульсум окончила общий семилетний курс женской гимназии в Ташкенте. Уже тогда она писала: «Когда я училась в гимназии, поставила себе цель выучиться на врача. В этом желании я утвердилась после того, как, будучи часто в домах живущих в бедности местных жителей, видела, что у них отсутствует медицинская помощь женщинам и детям, а если и оказывается, то запоздалая, из-за чего много смертей».

В 1901 году Гульсум успешно сдала экзамены и была зачислена в Петербургский женский медицинский институт. Учеба далась ей нелегко, она снимала угол, но училась отлично. Уже на последнем курсе к ней приехал младший брат Санжар. По совету сестры он поступил в Военно-медицинскую академию. В 1908 году Гульсум была направлена работать на сельско-врачебном участке Чимкентского уезда Сыр-Дарьинской облас­ти. Прибыв на службу, начала прием больных на следующий же день. За четыре года работы ей удалось добиться снижения заболеваемости среди женщин и детей. Стоит отметить, что Умми-Гульсум была высококлассным акушером-гинекологом. Помимо прямых обязанностей и врачебных дел, она занималась также и социальными проблемами, связанными с женщинами.

Книга Алихана Досаханова – очень ценный труд. Читатель может не только узнать о биографиях людей, благодаря стараниям которых медицина пришла в казахские степи, но и увидеть документы из их дел. Ведь, к сожалению, подавляющее большинство из них были репрессированы, как и многие представители интеллигенции.

К примеру, имя Давлетшаха Кусябгалиева не известно широко. А он, к слову, является одним из первых эпидемиологов-казахов. Его называют организатором первой противочумной лаборатории в Казахстане. Родился он в 1874 году в ауле № 9 Улетинской волости Калмыковского уезда Уральской области в семье султана Жусипкерея и его супруги Хадиши. Давлетшах получил хорошее образование: после местной волостной русско-казахской школы поступил в Оренбургскую мужскую гимназию, а в 1895 году был принят на медицинский факультет Императорского Московского университета.

В 1901-м приступил к работе в качестве уездного врача в Уральской области. Давлетшах не просто лечил народ, но и поднимал стратегически важные вопросы: о необходимости увеличить жалованье врачам и фельдшерам, важности создать и иметь в наличии передвижные противочумные отряды. Доказывал, что нужно построить специальные склады для хранения противочумного оборудования. Выступал за увеличение числа начальных школ, выделение мест для девушек-казашек в фельд­шерско-акушерских пунктах, поднимал и другие социально важные проблемы.

К примеру, на съезде чумологов в Самаре он выступил с докладом и предложил комп­лексные меры по профилактике чумы. Его доклад был опубликован в газете «Қазақ» в № 55–57 за 1914 год. Яркий представитель казахской интеллигенции, он не мог оставаться вне политических событий. Был членом Заурального областного Казахского комитета, секретарем Второго Общеказахского съезда в Оренбурге, членом Временного правительства Уильского уалаята. Репрессии не обошли его стороной, он подвергался гонениям, переезжал с одного места на другое. В 1937-м по сфабрикованным обвинениям в контрреволюционной деятельности были арестованы и бесследно сгинули два его сына Гафар и Шайкали, а также два его зятя. Свою жизнь один из первых врачей-казахов завершил в Семипалатинской области, до последних дней он трудился врачом в районной больнице.

Вот лишь две биографии, которые мы взяли из книги Алихана Досаханова. Ее невозможно читать равнодушно: масштаб личности тех, о ком он рассказывает, поражает. Эти люди – первые врачи, которые состояли в рядах партии «Алаш», делали историю и жили так, что даже сегодня хочется преклонить голову перед их духом. Целая плеяда образованных, просвещенных представителей благородной и гуманной профессии были арес­тованы, расстреляны, наказаны за свой патриотизм и любовь к своему народу – истинную,

настоящую.

Книга «Одаренные врачи – потомки Абулхаир-хана» академика Алихана Досаханова посвящена некоторым из них, ушедшим в вечность интеллигентам в белых халатах. Он писал со скрупулезностью настоящего доктора, документально подтверждая все сведения.

Издание будет полезно всем, кто интересуется историей Казахстана или хочет изучить летопись­ отечественной медицины.