Лже-адвоката задержали в Таразе

В управление полиции города Тараз обратилась 41-летняя местная жительница, которая сообщила, что ее обманули, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам гражданки, она наняла адвоката в качестве законного представителя для оказания помощи в уголовном деле, которое ведется в отношении ее знакомого. За свои услуги мужчина попросил аванс в сумме 500 тысяч тенге, а затем через несколько дней еще 100 тысяч. После того, как женщина отправила ему всю сумму, лже-адвокат вовсе перестал выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий следственная группа управления полиции города Тараз установила 36-летнего жителя областного центра.

Свою вину подозреваемый признал полностью. В настоящее время в отношении него проводится досудебное расследование по статье 190 части 1 УК РК "Мошенничество".