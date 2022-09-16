Лжесотрудник налоговой угрожал проверками и вымогал деньги у предпринимателей Костаная

В Костанайской области неизвестный, представившись налоговиком, проводил проверки и вымогал деньги. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает Kazpravda.kz.

На телефон доверия департамента государственных доходов по Костанайской области поступил сигнал о том, что неизвестный, представившись сотрудником налоговой, проверяет выдачу фискальных чеков, угрожает предпринимателям налоговой проверкой, вымогает деньги.

Комитет государственных доходов сообщает, что указанное лицо не имеет отношения к органам государственных доходов.

"Налоговая проверка проводится на основании предписания, в котором указываются вопросы, подлежащие проверке", - отметили в ведомстве.

Также, Комитет напоминает, что в соответствии с подпунктами 1,2 статьи 156 Налогового кодекса налогоплательщик при проведении налоговой проверки вправе:

- запрашивать у налогового органа и получать от них информацию о положениях налогового кодекса и законодательства Республики Казахстан, касающихся порядка проведения проверки;

- требовать от должностных лиц налоговых органов, проводящих налоговую проверку, предъявления предписания о проведении налоговой проверки, а также служебных удостоверений либо идентификационных карт.

При столкновении с неправомерными действиями со стороны сотрудников или лиц, представляющихся сотрудниками органов государственных доходов, грубостью, незаконными требованиями, вымогательством и другими признаками коррупционных правонарушений, необходимо сообщить по номеру 8-7172-71-80-05 и по телефонам доверия территориальных органов государственных доходов.