Фото: оргкомитет выставки We Are the World

Международный выставочный проект We Are the World, объединяющий творческую молодежь планеты, продолжает расширять свои границы. С 2018 года в нем приняли участие представители более чем 60 стран, открыв для себя двери лучших арт-площадок мира – от парижского Лувра до лондонского White Cube. В этом сезоне в элитный список городов проекта снова вошла Астана.

В столице уже во второй раз открылась международная выставка We Are the World, наполнившая интерьеры из мрамора и позолоты энергией юных художников из Казахстана и других стран. Фойе «Астана Опера» превратилось в пространство, где величественная классика встретилась с детской непосредственностью.

В этом году на выставке представлено свыше 300 произведений, присланных авторами из разных уголков планеты. Экспозиция вернисажа, курируемая сотрудником музея «Астана Опера» Ириной Кусеновой, была разделена на две знаковые темы: «Мир» и «Щелкунчик». В творческие работах, поразивших зрителей искренностью и мастерством, участники продемонстрировали уникальное видение гармонии и добра, превратив главную театральную площадку столицы в территорию глобального творческого диалога.

Президент международной ассоциации культурной дипломатии We Are the World, основатель проекта Стефани Гаспар особо выделила уникальный стиль начинающих казахстанских мастеров кисти. По её мнению, работы местных ребят отличает глубокая привязанность к своим корням в сочетании с открытостью миру.

Теперь юные художники получили официальную платформу, чтобы заявить о своем таланте на международном уровне. В центре их внимания – городские достопримечательности, грациозные балерины, а также сказочные персонажи, животные и другие не менее увлекательные сюжеты, так как фантазия ребенка не имеет границ.

«Для детей получить диплом на этой сцене огромное достижение. В работах казахстанских участников мы видим потрясающее сочетание открытости и глубокой любви к своим корням. В этом году мы разделили выставку на две темы: «Мир» и «Щелкунчик». Если в первой дети отражали культурные коды своей страны – от флага до национальных костюмов, то во второй они показали, насколько тонко чувствуют магию классической сказки. В этом ребят оценивали восемь экспертов из Казахстана, Тайваня, Индонезии и других стран. Цифровая система позволила им объективно и удобно просматривать работы в различных категориях», – говорит она.

Торжественная часть мероприятия прошла в атмосфере настоящего праздника. Все участники выставки получили памятные медали и дипломы из рук почетных гостей: президента Ассоциации культурной дипломатии Стефани Гаспар и председателя жюри Рената Елубаева.

Событие стало ярким праздником не только для самих художников, но и для их родителей, подтвердив статус Астаны как важного центра поддержки детского творчества и культурного обмена.

По словам организаторов, основная идея выставки – погружение юных художников в волшебный мир закулисья. Юные художники побывали на концерте и сделали праздничные фото у новогодней елки.

«Финал международной выставки уже во второй раз проходит в «Астана Опера». География участников впечатляет: здесь собрались ребята из разных стран и городов, хотя традиционно сезон завершается в Париже. Праздничную атмосферу создали выступления студентов КазНУИ, театрального детского хора и балетной студии, а также амбассадоров проекта. На церемонию награждения приехали дети из Алматы, Атырау, Рудного и Москвы и ребята с особыми потребностями. Наша миссия — развивать межкультурные связи и предоставить детям проявить свои таланты. Участие в таких проектах помогает ребятам стать увереннее и сформировать солидное портфолио для поступления в лучшие университеты мира. Очевидно, что самое ценное, что мы можем дать нашим детям – новые возможности для развития и качественное образование», – заключила сотрудник музея «Астана Опера» Ирина Кусенова.

Как уточняется, организаторы We Are the World позиционируют проект как платформу, которая предоставляет детям и подросткам не просто эстетическое развитие, но и реальные возможности для профессионального и социального роста.

Участие в проекте такого уровня становится мощным пунктом в творческом портфолио ребенка, открывая ему дорогу в ведущие художественные ВУЗы.

Амбассадор проекта Арсен Жумабаев уже два года оттачивает мастерство в детской художественной студии при «Астана Опера». В качестве конкурсной работы он выбрал пейзаж «Дом в стиле ампир».

«Сначала мне просто предложили поучаствовать в проекте, но в процессе я по-настоящему увлекся. Меня заинтересовала графика, поэтому решил выполнить пейзаж простым карандашом. Идеей послужило воспоминание о поездке в Алматы: прогуливаясь по городу, я заметил красивое историческое здание, утопающее в зелени. Этот вид так меня впечатлил, что я захотел перенести его на бумагу. Работа стала отличной практикой – было очень интересно прорабатывать мелкие детали», – отметил он.

Глядя на эти яркие, свободные и добрые работы, становится ясно: растет поколение, для которого главный инструмент общения – творчество и созидание. Выставка в «Астана Опера» в очередной раз доказала, что когда говорят дети, мир начинает звучать в унисон.