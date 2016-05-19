​Магия городского пейзажа

В экспозиции представлено 45 живописных работ автора, написанных им за последние два года. Талантливый пейзажист создал серию картин, посвященных жемчужинам Великого шелкового пути. Созерцая его новые пейзажи, зритель словно совершает экскурсию по святым местам Туркестана, прогуливается по узким улочкам старого квартала Бухары, любуется старинной архитектурой Самарканда, погружается в чарующий мир легенд Хивы – туристической визитки современного Узбекистана.

Евгения привлекает натурный пейзаж, незаслуженно забытый сегодня многими художниками.

– Пейзаж мне позволяет выразить себя наиболее полно, – признается он. – Я пишу портреты городов, которые наделены душой и своими узнаваемыми чертами.

За новыми видами и впечатлениями он отправлялся в путешествия по Германии и Франции, побывал в крупных городах Европы, объездил древние города, через которые проходили торговые караваны. Итогом его творческих вояжей становятся серии работ, в которых поразительно тонко и образно улавливается особое очарование природы, старых домов, церквей и улиц.

Его полотна излучают тепло и умиротворение, вызывают светлую печаль и задумчивую грусть. Тонкую грань мироощущения Евгений передает, экспериментируя с цветом. Как отмечают искусствоведы, работа с цветом – одно из достоинств полотен Фридлина, его узнаваемый стиль. Мастерски играя с тонами и полутонами, художник задушевно и поэтично отображает прелесть солнечного дня, пасмурной весны, дождливой осени, величие снежной зимы. Моментами его живопись сдержанная, тяготеющая к монохрому и строится деликатными тональными переходами с включением контрастных акцентов. А порой цвет словно взрывается фейерверком оттенков, особенно в осенних пейзажах. Его излюбленная манера письма – это крупные мазки с эффектом изображения как бы не в фокусе. И кажется, что на картины Евгения смотришь издалека или сквозь размытое дождем стекло. Этим автор как бы приглашает зрителя домысливать, дочувствовать его пейзажи. А еще натюрморты и портреты, к которым он нередко обращается и которые тоже пишет со сложной, кипящей палитрой красок и настроением. Такая недосказанность, расплывчатость непременно притягивают, волнуют душу и воображение.

– Я предоставляю людям самим разобраться в моем творчестве и вынести свои суждения, – отмечает живописец. – Но я самозабвенно стремлюсь, чтобы весь калейдоскоп моих работ был зрителю безмерно интересен и всегда им узнаваем.

Знатоки и ценители живописи неизменно замечают, что манера Фридлина схожа с импрессионизмом. В то же время она у него самобытная и яркая. Порой он погружается в абстракцию, когда, например, череда крыш домов уходит за горизонт квадратным геометрическим пространством. Но не утрачивает связи с реальностью. В этот стиль он добавляет свой индивидуальный почерк: сохраняется ощущение привычного взору окружающего пространства. Как и положено, дома, люди и деревья не парят в воздухе, а стоят на земле. Художник твердо следует своему творческому кредо – быть разным, но оставаться самобытным.

Евгений – коренной павлодарец. Неудивительно, что любимые городские пейзажи этого автора – виды Павлодара, его как старых, так и новых зданий, домишек, проспектов, улиц и улочек, окрестности Баянаула. Как родной город, однажды и навсегда полюбил он и Алматы. Вот уже более 10 лет с обожанием он пишет «портреты» южного мегаполиса.

– Я считаю его одним из красивейших городов мира, – говорит художник. – Он прекрасен в любое время года, в нем особая, уютная атмосфера. Сохранившиеся виды былой Алма-Аты вызывают у меня щемящее чувство, как будто они знакомы мне с детства.

В Алматы прошли несколько его персональных выставок. Первая – «Прогулки по Алматы» – состоялась в 2006 году в галерее современного искусства «Улар», которая активно поддерживает творчество этого автора. Индивидуальное и теплое прочтение их города талантливым павлодарцем сразу покорило алматинцев.

Евгений родился 42 года назад в семье художника. К рисованию его приучали еще с дошкольного возраста. Свою первую серьезную картину написал в 16 лет. Именно в юношеском возрасте он полюбил изобразительное искусство всей душой. Пылая желанием научиться рисовать как настоящий мастер, с отличием окончил Павлодарский художественный колледж. В 25 лет стал лауреатом конкурса «Новые имена», затем лауреатом премии им. Аубакира Исмаилова в рамках Международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт». С 2010 года он – член Союза художников Казахстана. Его имя появилось на слуху у любителей искусства практически с первых выставок. Первая персональная выставка Фридлина прошла в 1998 году в Павлодарской областной библиотеке им. С. Торайгырова. За 15 лет Фридлин провел более 20 персональных выставок в Казахстане и за рубежом. Произведения пейзажиста находятся в музеях и частных коллекциях Казахстана, России, Германии, Франции, Польши, Венгрии, Италии, Великобритании, США, Китая и Кореи.