Максимально приближенное к боевым условиям антитеррористическое учение проходит в Астане

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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

27-28 июля под эгидой Антитеррористического центра РК столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом проводит в городе Астане плановое антитеррористическое учение, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Цель учения – проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.

«Будут введены меры ограничения, в том числе по движению пешеходов и транспорта.

Учение максимально приближено к реальным боевым условиям с различными элементами сложности.

В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения», – обратились к астанчанам в столичном операштабе по борьбе с терроризмом.

#Астана #безопасность #учения

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