Мальчик-отличник по имени Тәуелсіздік живет в области Жетысу

На день рождения, который подросток празднует накануне Дня независимости, аким Панфиловского района подарил ему смартфон, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Панфиловского района

Мальчик по имени Тәуелсіздік (в переводе на русский – Независимость) живет в Панфиловском районе области Жетысу. Он родился в 2011 году в преддверии Дня независимости страны, и первенца родители назвали таким необычным именем.

Подросток проживает в селе Коктал, он отличник учебы и староста класса, сообщает пресс-служба акима области Жетысу.

Сейчас Тәуелсіздік учится в 7 классе.

«Во время декабрьских событий в борьбе за независимость погибли два жителя нашего района. Одна из них Ляззат Асанова, которая жила в нашем родном селе. Оба отдали жизнь за нашу свободу и суверенитет. Такой подвиг забывать нельзя, мы должны передать нынешним и будущим поколениям память о нем. Поэтому я специально назвал своего сына таким именем с особым значением», - говорит отец мальчика Батырбек Нусипов.

Аким Панфиловского района Марат Сагымбек подарил мальчику смартфон.