Мальчик-отличник по имени Тәуелсіздік живет в области Жетысу

Общество
8
Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

На день рождения, который подросток празднует накануне Дня независимости, аким Панфиловского района подарил ему смартфон, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Панфиловского района

Мальчик по имени Тәуелсіздік (в переводе на русский – Независимость) живет в Панфиловском районе области Жетысу. Он родился в 2011 году в преддверии Дня независимости страны, и первенца родители назвали таким необычным именем.

Подросток проживает в селе Коктал, он отличник учебы и староста класса, сообщает пресс-служба акима области Жетысу.

Сейчас Тәуелсіздік учится в 7 классе.

«Во время декабрьских событий в борьбе за независимость погибли два жителя нашего района. Одна из них Ляззат Асанова, которая жила в нашем родном селе. Оба отдали жизнь за нашу свободу и суверенитет. Такой подвиг забывать нельзя, мы должны передать нынешним и будущим поколениям память о нем. Поэтому я специально назвал своего сына таким именем с особым значением», - говорит отец мальчика Батырбек Нусипов.

Аким Панфиловского района Марат Сагымбек подарил мальчику смартфон.

#область Жетысу #День независимости #мальчик по имени Тәуелсіздік

Популярное

Все
В борьбе за автономию и исконные земли
Рукописи не горят, спектакли не умирают
Веками храня единство народа
Говорят свидетели декабря
Новоселье у учителей
В приграничном Тарбагатайском районе сразу в шести селах открылись новые медпункты
Как шла борьба за независимость
Вера Сидорова: Я была на площади среди студентов
Судьба языка – судьба народа и страны
Декабрь 1986-го в памяти тех, кто его видел
Документы вернулись на Родину
Символ национальной идентичности
Вдохновлял трудом и героизмом
Астана: инвестиционный потенциал и социальная инфраструктура
Общая для всех ценность
«Айбоз» назвал лучших
Путевка на первенство планеты
Возвращение в элиту
«Астана» завершила сезон
По страницам истории
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Уголь в Казахстане подорожал на 11% за год
Названа причина аварии на шахте имени Костенко
Награждены победители Кубка Республики по паралимпийскому бочча
Мадуро подписал указы об аннексии части Гайаны
Семеро сотрудников АМТ задержаны по делу о трагедии на шахте Костенко
В Бишкеке прошла акция против изменения флага страны
Казахстанская шахматистка выиграла три "золота" в Шри-Ланке
Три девочки, разбив окно, сбежали из центра адаптации в Актобе
Между Усть-Каменогорском и Шымкентом может появиться прямой авиарейс
Правила биржевой торговли углем изменены в Казахстане
Против отца стрелявшей в брянской школе ученицы возбудили второе дело
Более 30 тыс. га зерновых погибло в Актюбинской области
МОК допустил спортсменов из РФ и Беларуси к Играм в Париже
Третья линия по выпуску одноразовых медицинских изделий открылась в Жамбылской области
Кызылординец подарил почку своему больному брату
Специалисты НАСА вернули к работе телескоп Hubble
Тенге укрепляется ко всем основным валютам
Казахстан направил гуманитарную помощь Палестине
Уголовное преследование в отношении экс-акима Павлодарской области прекращено
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ

Читайте также

Декабрь 1986-го в памяти тех, кто его видел
Как шла борьба за независимость
Судьба языка – судьба народа и страны
Вера Сидорова: Я была на площади среди студентов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]