Мероприятие, прошедшее в рамках 30-летия Ассамблеи народа Казахстана и Года рабочих профессий, собрало в Доме дружбы представителей рабочей молодежи, государственных органов и предприятий, этнокультурных объе­динений, студентов, школьников и родительскую общественность. В форуме участвовали заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Марат­ Азильханов, председатель Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана Владимир Божко, председатель общественного объединения «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев.

Выступая на форуме, Марат Азиль­ханов отметил, что деятельность АНК давно вышла за рамки только лишь межэтнического диалога. Она затрагивает такие сферы, как образование, профориентационная работа, продвижение идей трудового воспитания и гражданской ответственности.

– Ассамблея много лет пропагандирует любовь и уважение к Родине, а важным элементом патриотизма можно считать стремление к труду, желание работать на благо родной страны. Структуры ассамблеи во всех регионах Казахстана проводят мероприятия и реализуют проекты, через которые прививают молодежи стремление к труду. Нам интересен опыт Павлодарской области, где есть успешный проект летнего трудоустройства старшеклассников, продуманный и курируемый именно по линии АНК. Этот опыт нужно масштабировать на все регионы, – отметил Марат Азильханов.

Подробнее о проекте рассказал его инициатор, руководитель Павлодарского областного филиала Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Владимир Берковский. Он напомнил, что, по одной образовательной теории, если человек до 20 лет уклонялся от посильного труда, то после хорошо работать его и не научишь, и не заставишь. Этот тезис лег в основу идеи о летней занятости школьников. Не первый год старшеклассников не только привлекают через стройотряды к благоустройству и озеленению населенных пунктов, но и трудоустраивают на предприятия, сельскохозяйственные объекты и в организации, естественно, с соблюдением законодательства, норм труда, проведя обучение технике безопасности.

– Проделана большая работа именно по созданию таких рабочих мест. Объединили усилия представители ассамблеи, руководство области, акиматы городов и районов, бизнес, депутаты маслихатов, отделы образования, департамент труда. В результате только на текущий летний период было соз­дано более 11,8 тысячи рабочих мест, причем 9,7 тысячи из них – за счет бизнеса. За неполный рабочий день старшеклассники получали минимум 85 тысяч тенге в месяц, но многие зарабатывали и больше. И конечно же, это отличный способ привить детям любовь к труду, – подчеркнул Владимир Берковский.

Во время поездки в Павлодарскую область столичная делегация АНК также провела рабочие встречи с председателями этнокультурных объе­динений и руководителями общественных структур, с молодежью РОО «Ассамблея жастары». В ходе встреч обсудили лучшие практики и точки роста для дальнейшего укрепления общественного согласия и единства в регионе.

Насыщенный день завершился встречей с трудовым коллективом павлодарского Трамвайного управления, которое носит имя Джафара Махмудова, в свое время внесшего большой вклад не только в развитие транспортного предприятия, но и в создание армянского этнокультурного объединения «Ватан». Здесь также шла речь о поддержке рабочих профессий, укреплении связей между АНК и трудовыми коллективами.

Кроме того, на этой площадке был презентован аудиосборник «Абай мұрасы – мәңгілік бағдар». Его создал в честь 180-летнего юбилея великого поэта журналист Елдос Тулеубаев, профессионально озвучив и записав «Слова назидания». Аудиофайлы сборника размещены на платформе Aiqara.kz, они звучат и в эфире павлодарского областного радио Halyq Radiosy. Вскоре сборник будут включать и в общественном транспорте региона.