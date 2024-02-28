Мама оказалась в тренде

Общество
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Серик Кабдулов, Атырау

Благодаря государственной поддержке все больше молодых мам, находящихся в декретном отпуске, начинают свой бизнес. Айнур Алдиярова – одна из них. Она нашла себя в швейном деле.

фото из архива Айнур Алдияровой

Айнур – мама четверых детей, бухгалтер по профессии. После рождения второй дочери ей захотелось одевать своих девочек одинаково. В то время появился тренд, когда на семейных торжествах женская половина одевалась в один цвет. Это было очень красиво. Сначала она сшила простейшие платья для дочек из хлопковой ткани, а потом захотелось шить пышные наряды и, возможно, зарабатывать на этом. Накануне празднования Наурыза Айнур купила ткань и сшила три платья и пару кажекеев для дочек. Фотографию девочек в обновках отправила в чат родственников, мол, сшила и принимаю заказы. Не забыла и про социальные сети.

– Покупатели приехали в тот же день и забрали мои изделия. Одобрение родственников и клиентов стало для меня большой мотивацией, и я начала шить уже целенаправленно, – рассказывает Айнур. – Но особого бюджета на покупку ткани, фурнитуры и на маркетинговые мероприятия не было. Пошивом занималась в зависимости от появления денег. Да и шитье – это полдела. Чтобы заинтересовать потенциального клиента, нужно проводить фотосессию и желательно вне дома. Поэтому, сшив платье, я просилась к жене старшего брата в бутик женской одежды и там делала красивые фотографии.

Вот так маленькими шажками она из года в год набирала клиентов. Но для масштабирования бизнеса нужно было покупать ткани рулонами в Алматы и Бишкеке, они там значительно дешевле, чем на рынке.

– Я трижды участвовала в конкурсе по выделению государст­венных грантов, но все безуспешно. В прошлом году увидела объявление на сайте управления предпринимательства о выдаче микрокредитов под 2,5 процента. Конечно, заинтересовалась выгодными условиями, но из-за неудачного прошлого опыта даже не надеялась. На всякий случай подала заявку и неожиданно получила одобрение комиссии на реализацию своего бизнес-проекта по открытию швейного ателье. Конечно, очень обрадовалась. Месяц собирала нужные докумен­ты и в сентябре получила пять миллионов тенге с годовой ставкой 2,5 процента со сроком погашения пять лет. Считаю, такие условия являются очень значимой поддерж­кой предпринимательства государством, – говорит Айнур Алдиярова.

Сейчас она шьет красивые наряды для мам и дочек, и не только их продает, но и выдает напрокат. Вот так, не без поддержки со стороны государства, молодая мама стала предпринимательницей.

#предприниматель #бизнес #господдержка #кредитование #ателье

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