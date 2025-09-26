Наличие газа и водоснабжения, а также меры по благоустройству делают жизнь в селе комфортной

фото автора

Кто заказывал такси?

Дополнительным преиму­ществом для жителей села является близость к областному центру. Всего 80 километров отделяют их от Актобе, весь путь занимает около одного часа. Плюс к этому отличная дорога. Трасса, построенная еще в 2013 году, несмотря на интенсивное движение, до сих пор в хорошем состоянии.

Доехать сюда из Актобе удобнее на такси. Водителей легко найти на Жилгородском рынке областного центра. Поездка обходится в одну тысячу тенге. Именно этот вариант чаще выбирают те, кто не хочет подстраи­ваться под автобусное расписание.

Руководит сельским округом, в состав которого входит ­Мартук, молодой аким Аслан ­Айтмагамбетов. Ему 35. Впервые он возглавил округ в 2018 году, то есть в 28 лет. Затем был назначен заместителем акима района. А спустя четыре года вернулся на должность акима сельского округа. Будучи уроженцем села Веренка, расположенного в 25 километрах от Мартука, он хорошо знает сельскую жизнь, и чаяния земляков ему понятны.

В рабочем кабинете акима прак­тически не застанешь. С утра он объезжает село: проверяет работу подрядчиков, осмат­ривает социальные объекты, выезжает на поля к фермерам – как раз идет уборочная страда. Поэтому журналисту «КП» он сразу же предложил присоединиться к поездке и увидеть все своими глазами.

– Посмотрите, какие у нас дороги ровные и гладкие, – показывает аким на проезжую часть. – И это ведь не центральная, а одна из второстепенных улиц. Дорожную сеть мы обновляем из года в год. В этом году в план вошли шесть улиц: две из них подрядчики уже сдали, по улице Байганина приводят в порядок обочины, на улице Есета Көкіұлы уложили нижний слой асфальта, на Жамбыла ремонт только начинается, а на улице Аубакира работы скоро закончат, – рассказывает он.

Да будет свет

– Шесть лет назад это была острая проблема. Но с 2020 года у нас почти все улицы освещены. Сейчас готовится проектно-сметная документация на оставшие­ся восемь улиц, и тогда вопрос по освещению будет полностью закрыт. А в плане безопасности мы сделали еще один важный шаг – установили видеокамеры. Сегодня в селе действуют 78 камер на 18 локациях, а также пять точек контроля скорости. Все они подключены к центру оперативного управления полиции. И мы можем видеть, что происходит возле школ, парков, магазинов и даже кафе и ресторанов, которые работают допоздна, – говорит Аслан Айтмагамбетов.

По словам акима, камеры скоростного режима остудили пыл местных лихачей, и теперь по дорогам можно передвигаться, не опасаясь попасть под колеса авто. А возле детских садов, школ, парков и у супермаркета установлены дополнительные меры безопаснос­ти – искусственные ограничители скорости. Все это вместе делает село по-настоящему комфортным и безопасным для его жителей.

– Мартук развивается по многим направлениям. У нас есть все базовые условия для жизни: газ, вода, свет, дороги. В последние годы мы активно благоустраиваем село, строим новые объекты и обновляем социальную инфраструктуру, – продолжает аким.

В 2019 году по программе «Ауыл – ел бесігі» в райцентре построен физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольным полем и 25-метровым бассейном. С того времени появились новые спортплощадки, обновился стадион и фасад районной больницы.

Отдельная гордость – это парки. В селе их четыре: «Анаға тағзым», «Достық», «Жастық» и «Бақытты бала». Самый большой – парк «Достық», занимающий 3,5 гектара. В прошлом году его благоус­троили: обновили тротуарную плитку, установили новое освещение, закупили технику для ухода за зелеными зонами.

– А вот и наш Арбат. Вечером он оживает: загораются десятки фонарей, и вся улица утопает в свете, – делая очередную остановку, аким показывает еще одну прогулочную зону, созданную для сельчан.

Вечером по Арбату прогуливаются семьи с детьми, уличные кафе наполняются посетителями, подростки собираются компаниями у точек с фастфудом, и молодежь фотографируется на фоне яркой подсветки. Здесь нет суеты большого города, но есть ощущение уюта и неспешного отдыха.

– Еще мы хотим построить детский развлекательный центр и открыть кинотеатр. Ищем спонсоров, чтобы воплотить это в жизнь, – добавляет аким.

Выбирая тишину полей

Сейчас в Мартуке проживают свыше десяти тысяч человек. Село стало настоящим центром притяжения не только для семей, но и молодых специалистов, которые выбирают его благодаря комфортным условиям жизни.

– Оттока населения у нас прак­тически нет, – не без гордости подмечает наш собеседник. – При этом в райцентр приезжает больше новых жителей. Если нес­колько лет назад на улицах можно было встретить объявления о продаже жилья, то сегодня свободных домов просто нет. Когда в село прибыли молодые кадры по программе «С дипломом – в село!», с трудом подыскали для них жилье.

Стоимость новых домов в Мартуке начинается от 30 млн тенге – это почти вдвое больше, чем пять лет назад. Жители активно облагораживают свои дома, делают их современными и комфортными. В целом, уверен Аслан Мусабаевич, жизнь в селе с каждым годом заметно улучшается.

При этом он замечает, что для дальнейшего развития неплохо было бы открыть новые предприя­тия и создать дополнительные рабочие места.

– Если бы у нас появилось предприятие на 200–300 рабочих мест, это дало бы мощный толчок экономике, – разъясняет аким. – Все коммуникации есть: свет, газ, вода, дороги. Жители здесь живут не хуже, чем в городе. А если будут рабочие места, село станет еще привлекательнее для молодежи.

Тем временем районная больница и четыре школы в Мартуке за последние три года пополнились молодыми кадрами. В больницу пришли врачи узкого профиля. Сегодня там работают 60 врачей и 89 медсестер. Штат полностью укомплектован. Появились кардиологи, анестезио­лог, отоларинголог, хирурги и другие специалисты. Пожалуй, это единственная районная больница в регионе, которая не испытывает в настоящее время дефицита кадров.

Школы также не нуждаются в учителях. Учебные учреждения, одно из которых имеет статус гимназии, оснащены современными кабинетами, STEM-лабораториями, что позволяет поддерживать высокий уровень образования в селе.

Аким рассказывает и о строи­тельстве пожарной станции. Здание возводится полностью из металлоконструкций, с двумя въездами, автомойкой, смотровой и ремонт­ной зоной. Старая часть находится в аварийном состоянии, поэтому возведение нового объекта стало необходимой мерой. Станция будет специализированной для всего Мартукского района. Техника и машины у подразделения имеются, а современное здание создаст более комфортные условия для работы спасателей.

В прошлом году в Мартуке началось строительство Цент­ра искусств на 150 мест. Новый объект стоимос­тью 1,1 млрд тенге возводит компания «Бабек Курылыс». В центре разместят концертный зал, помещения для кружков, мастерские, оснащенные швейным и столярным оборудованием. Открыть его планируют уже в этом году.

Наряду с этим в райцентре продолжает работать Дом культуры, где сейчас проходят многие праздничные мероприятия. Летом, к примеру, там дружно и весело провели сабантуй и День молодежи, в начале сентября также прошло яркое событие – «Славянский базар». На днях жители района отметят 120-летие Мартука и 90-летие Мартукского района. Торжество обещает стать настоящим событием для райцентра: байга, спортивные состязания и концертная программа будут в центре внимания жителей и гостей села.

Ягоды, овощи и фермерские амбиции

Сельчане активно занимаются приусадебным хозяйством. В последние два года большим спросом пользуются земельные наделы, выделяемые акиматом через конкурс. Земля предоставляется в аренду на год, чтобы исключить нецелевое ее использование. На пяти сотках жители сажают картофель, овощи для личного потребления. Сегодня в очереди на земельный участок уже более сотни человек.

В Мартуке работают 27 крестьянских хозяйств, специализирующихся на растениеводстве и животноводстве. Почти каждая семья имеет личное подворье: сельчане содержат от пяти до десяти голов скота. В целом в селе насчитывается около 3 500 голов крупного рогатого скота, 5 500 – мелкого рогатого скота, 350 лошадей, 7 верблюдов и 4 500 коз.

По программе «Ауыл аманаты» жители реализовали 75 проектов: открыли теплицы, выращивают овощи в открытом грунте и занялись производством комбикормов для скота.

В Мартуке есть свои фермеры-энтузиасты, которые делают ставку на экопродукты. Один из них – Рахат Кобжан, владелец ИП «Экопродукты Мартука». Основное направление его хозяйства – клубника. Однако на двух гектарах он также разводит малину. А в этом году построил небольшую теплицу и занялся выращиванием помидоров.

– Я работал на госслужбе. Но в 2017 году решил сменить род дея­тельности и занялся сельским хозяйством. До этого выращивал клубнику у себя в огороде на двух сотках, потом перешел в поле. Оформил кредит и приобрел необходимую технику и рассаду. Сейчас урожай с одного гектара дос­тигает 15 тонн. Клубнику продаю в Актобе, налажены поставки ягод в Атырау и Актау, – делится Рахат.

Клубника стала семейным бизнесом семьи Кобжановых. Рахат вместе с братом занимается посадкой рассады, ее обработкой и поливом. Рабочую силу привлекают только на время сбора урожая.

На поле выращивают клубнику сортов «флорида», «альбион» и «мальга». Однако все они чувствительны к морозам, и зимой ягода полностью вымерзает. Поэтому с наступлением холодов семья заготавливает рассаду: отрезают усы, высаживают их в кассеты с торфом, размещают в балаганах и укрывают агроволокном.

– Несколько лет назад в рамках программы «Старшие сеньоры» к нам приезжал агроном из Германии. Он предложил переходить на выращивание клубники в закрытом грунте. В этом году хотим поставить эксперимент: высадить ягоду в теплице. Если все получится, будем постепенно переходить на тепличное производство, – строит планы агроном.

Если с клубникой у Рахата все стабильно, то с малиной дела обстоят иначе. Ягода уродилась на удивление крупной, ветки были буквально усыпаны плодами. Но собрать урожай оказалось некому. Предприниматель не смог найти людей на сезонные работы. В итоге малина так и осталась на кустах, засохнув прямо на ветках.

– Кому я только не предлагал подработку. В день на сборе ягод можно заработать до семи-восьми тысяч тенге. Но никто не согласился. Пробовал и самосбор предлагать, но все безрезультатно, – разводит он руками.

В этом году Рахат решил дополнительно заняться и тепличным овощеводством. Вырастил 2 500 кустов томатов. Сбор планируется в октябре, продавать урожай будет в городе.

20 гектаров труда и надежды

Строит здесь сельский бизнес и актюбинец Ержан Даутов. Молодой предприниматель руководит крестьянским хозяйством «Байсау», которому уже семь лет. Первые два года он с отцом выращивал овощи в черте города, а последние пять лет работает в Мартуке. Хотя семья живет в Актобе, на весну, лето и осень отец с сыном перебираются в село и живут в поле во времянке.

– Землю мы взяли в аренду на 49 лет. Общая площадь – 60 гектаров, но под посевы используем около 20. Каждые два года чередуем посевные участки, чтобы не истощать почву, – рассказывает Ержан.

На полях выращивают капусту, баклажаны, тыкву, огурцы, кабачки, помидоры, морковь, арбузы, дыни, кукурузу. Особенно удается бахча: сорта арбуза «продюсер» и дыни «эфиопка» дают отличный урожай. Так, в этом году с четырех гектаров собрали около 200 тонн арбузов. Реализуют продукцию в городе через свои торговые точки.

Чтобы получить хороший урожай, Ержан самостоятельно изу­чает агрономию. Это помогает ему улучшать посевы и успешно решать возникающие проблемы.

На первую прибыль Ержан приобрел себе скакуна. Молодой человек признается, что еще в детстве хотел свою лошадь, и теперь он на Хане уверенно разъезжает по полю и проверяет свои наделы.

Сейчас в хозяйстве есть два трактора, сеялки, две «газели» и УАЗ. Также специальное оборудование, которое высаживает рассаду под пленку и сразу боронует. Почти всю работу на поле Ержан с отцом выполняют самостоятельно. Рабочих нанимают только на уборку.

– Вначале сажали все вручную. Сейчас уже техника помогает. На тракторе езжу сам, все категории прав получил. Стараемся справляться своими силами, это и дешевле, и надежнее, – признается фермер.

В планах у семьи заняться разведением скота. Уже приобрели пару телят. Также Ержан хочет построить дом в Мартуке и пере­ехать в село.

В завершение нашей поездки сельский аким Аслан Айтмагамбетов замечает, что такие люди, как Рахат Кобжан и Ержан Даутов – главный ресурс села. Именно они будут двигать Мартук вперед, превращая его в комфортное и перспективное место для жизни.