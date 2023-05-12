Машина найдена в Сандыктау: больше 10 дней ищут пропавшего акмолинца

Родителям 29-летний Чингиз Мустафин сказал, что поехал в Зерендинский район, но его машину полицейские обнаружили в Сандыктауском районе.

Фото: Kazpravda.kz

Более 10 дней ведутся поиски пропавшего мужчины в Акмолинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается, заявление о безвестном исчезновении Мустафина Чингиза Сарыбаевича поступило в отдел полиции Целиноградского района 3 мая. По словам отца, 1 мая 29-летний мужчина на своей автомашине Chevrolet Ravon выехал на территорию Зерендинского района, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

В этот же день данное обращение было зарегистрировано и организованы поисковые мероприятия. С помощью камер видеонаблюдения полицейские установили, что Мустафин 2 мая на автомашине приехал на территорию Сандыктауского района, впоследствии транспортное средство было обнаружено в селе Сандыктау без каких-либо механических повреждений.

Поисковые мероприятия продолжаются, информация о без вести пропавшем и ориентировки направлены во все территориальные подразделения департамента полиции и соседние регионы. Совместно с сотрудниками полиции поиски ведут и волонтеры.

Полицейские просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшего Мустафина Чингиза Сарыбаевича, сообщить в органы внутренних дел.