Внести свой вклад в улучшение благоустройства улиц и дворов могут все желающие жители и организации города, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Сегодня в столице стартовал традиционный экологический месячник «Таза Қазақстан: Таза Астана» в рамках масштабной акции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка», сообщает официальный сайт акимата города.

Участие в нем принимают жители города, трудовые коллективы, сотрудники госорганов, субъекты малого и среднего бизнеса (рынки, торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и другие), волонтеры, депутаты маслихата и неправительственные организации, деятели культуры и спорта, ОСИ (КСК) и другие.

В рамках экоакции в Астане проводятся: санитарная очистка города, сетей ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов и другое.

Также проходят сезонные агротехнические работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборка прилегающих к объектам торговли территорий, ликвидация несанкционированных свалок и другое.

В ходе экомесячника также проходит посадка деревьев во всех шести районах столицы.

Напомним, основной целью экоакции является привлечение внимания общественности к вопросам сохранения чистоты на улицах города и формирования экологической культуры.

