Массовое отравление в школе Жамбылской области: полиция начала расследование

Расследование уголовного дела находится на контроле областной прокуратуры
В прокуратуре Жамбылской области прокомментировали факт отравления школьников в Байзакском районе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.
В пресс-службе напомнили, что 7 ноября в инфекционное отделение центральной больницы Байзакского района обратились 46 учеников и 2 учителя школы-гимназии имени Н. Киикбаева села Сарыкемер с признаками пищевого отравления.
По результатам обследования 35 человек госпитализировано (33 учащихся и 2 учителей).
"Кроме того, санитарно-эпидемиологической службой назначена соответствующая проверка. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч.1 ст. 304 УК "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов" в ОП Байзакского района, по делу проводятся необходимые следственные мероприятия. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области", - сообщили в ведомстве.