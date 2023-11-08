Массовое отравление в школе Жамбылской области: полиция начала расследование

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

В прокуратуре Жамбылской области прокомментировали факт отравления школьников в Байзакском районе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

В пресс-службе напомнили, что 7 ноября в инфекционное отделение центральной больницы Байзакского района обратились 46 учеников и 2 учителя школы-гимназии имени Н. Киикбаева села Сарыкемер с признаками пищевого отравления.

По результатам обследования 35 человек госпитализировано (33 учащихся и 2 учителей).