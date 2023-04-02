Массовое убийство собак попало на видео в Жанаозене

В Жанаозене разгорается крупный скандал, связанный с отстрелом собак, передает Кazpravda.kz со ссылкой на lada.kz .

фото: Lada.kz

В Сети появились кадры жестокого обращения с животными. Они вызвали негодование у местных жителей.

Люди, занимающиеся отстрелом бродячих животных, сняли свои действия на видео. Они показали, как дротиками стреляют в собак, а затем, как выкидывают трупы в яму. Один из них на видео ведёт подсчёт убитых - их оказалось 18. Среди туш был живой щенок и овчарка.

"Мы здесь стараемся, лечим всех, спасаем животных, стерилизуем собак, а они убивают их. Засовывают живых в машину и выкидывают в пепелище", - возмутились зоозащитники.

В областном управлении сельского хозяйства сообщили, что члены комиссии выявили 29 трупов собак, выброшенных неизвестными лицами на территории Карагие в 50 километрах от Актау. Зоозащитники обратились к президенту.