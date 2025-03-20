Мастер-класс по игре в тогыз кумалак провели в Сенате

20 марта – День национального спорта. В рамках празднования Наурызнама в Сенате РК прошел мастер-класс по национальной интеллектуальной игре тогыз кумалак, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: А. Байжуманов

Своим опытом в игре делился трехкратный чемпион спартакиады среди госслужащих центральных государственных органов, сотрудник Аппарата Сената Парламента РК – Ерзат Фрунзебекулы.

«Наурыз – это время обновления, единства и популяризации наших традиций. Тогызкумалак – часть культурного наследия казахского народа, и я рад, что сегодня смог поделиться своими знаниями и опытом с коллегами. Эта игра не только увлекательна, но и воспитывает усидчивость, расчетливость и уважение к сопернику. Особенно радует, что в последние годы в Казахстане наблюдается активное развитие культуры национальных видов спорта. Всё больше людей интересуются и участвуют в традиционных казахских играх, что способствует развитию наших традиций и продвижению национальных ценностей», – отметил Ерзат Фрунзебекулы.

В ходе мастер-класса около 20 сотрудников Аппарата Сената смогли ознакомиться с основными правилами игры, тактиками и стратегиями, а также развили навыки.

Отметим, что каждый день декады Наурызнама имеет свой глубокий символизм, призванный популяризировать национальные ценности казахского народа и их значимость в культурном наследии страны.