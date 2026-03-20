На совместном заседании палат Парламента рассмотрен в первом чтении проект Конституционного закона «О специальном статусе города Алатау», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Документ направлен на формирование условий для ускоренного экономического развития, внедрения новых управленческих решений и привлечения инвестиций.

Как отметил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев, проект закона основан на подходах и принципах, определенных Президентом, и предусматривает создание в Алатау самостоятельной экосистемы.

«Особый правовой статус - это не привилегия, а необходимый инструмент для ускоренного и устойчивого развития города. Проект Конституционного закона исходит именно из этой логики», - подчеркнул он.

В недавно принятой Конституции предусмотрена возможность установления специального правового режима «города ускоренного развития» для отдельных регионов. В этой связи Алатау рассматривается как площадка с отдельной финансовой моделью, специальным режимом управления и новой институциональной основой.

При разработке документа был изучен мировой опыт функционирования специальных административных и экономических зон. Анализировались модели развития таких центров, как Шэньчжэнь и Хайнань, где местным администрациям предоставлены широкие полномочия по установлению налоговых режимов и управлению инвестиционной поддержкой. Рассматривался также опыт Сингапур, Дубай и Доха, а также южнокорейских городов Седжон и Сонгдо. Международная практика показывает, что ключевую роль играет эффективная институциональная среда и оперативность принятия решений.

По словам Бозумбаева, в Алатау предлагается внедрить специальные административные и налоговые режимы, обеспечить самостоятельность в инвестиционной политике и создать систему «одного окна» для бизнеса. Это особенно важно для новых отраслей, включая развитие так называемой экономики малых высот — использования воздушного пространства до трех тысяч метров.

«Алатау станет современной регуляторной платформой, позволяющей внедрять новые управленческие и технологические решения. Успешные механизмы, апробированные в городе, в дальнейшем могут быть распространены и на другие регионы», - отметил вице-премьер.

Отмечается, что за последние 10 лет в мире было объявлено о создании более тысячи специальных экономических зон, однако около 60 процентов из них оказались неуспешными. Среди причин — бюрократия, отсутствие налоговой самостоятельности, недостаточное финансирование инфраструктуры и отказ от ранее заявленных льгот. Эти факторы учтены при разработке законопроекта.

На сегодня сформирован пул из 44 инвестиционных проектов на сумму 1,8 трлн тенге, реализация которых позволит создать около 30 тысяч рабочих мест. Среди потенциальных инвесторов - такие международные компании, как Mars, PepsiCo и Hyundai Green Food, а также индустриально-логистические хабы и социальные проекты. Планируется реализация высокотехнологичных инициатив с участием KAIST и внедрение беспилотных летательных аппаратов.

Документ предусматривает создание нового государственного органа — Alatau City Authority, деятельность которого будет определяться специальным Советом под руководством Премьер-министра. Орган станет администратором бюджетных программ и будет отвечать за стратегическое развитие города, тогда как местные органы власти сосредоточатся на социальных и коммунальных вопросах.

Инвесторам будет гарантирована стабильность инвестиционных соглашений и возможность защиты прав, в том числе через механизмы Международный финансовый центр Астана или международный арбитраж. Налоговые преференции предполагается предоставлять новым проектам, соответствующим критериям эффективности, инновационности, экспортной ориентации и экологичности.

Развитие Алатау будет осуществляться на основе долгосрочного плана сроком до 30 лет, стратегии и мастер-плана на 15 лет. При этом изменения в стратегические документы будут вноситься не чаще одного раза в 10 и 5 лет соответственно, что должно обеспечить предсказуемость условий для инвесторов.

Особое внимание уделяется земельным отношениям и цифровой трансформации. В городе планируется формирование земельного фонда для реализации стратегических проектов, внедрение принципа «Digital by default», а также установление экспериментальных правовых режимов в сферах искусственного интеллекта, автономного транспорта и цифровых активов.

По прогнозам международных экспертов, при успешной реализации стратегии к 2050 году валовой региональный продукт Алатау может достичь 50 млрд долларов. Ожидается, что принятие Конституционного закона позволит сформировать конкурентоспособную юрисдикцию международного уровня и создать новый центр технологического и инвестиционного притяжения