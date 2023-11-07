Мать и пятеро детей сгорели заживо в ДТП в Турции

В Турции шесть человек, включая детей, погибли в ДТП, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: kazpravda.kz

Шесть человек, в их числе пять детей, заживо сгорели в автомобиле после ДТП на юго-востоке Турции, сообщила газета Yeni Akit.

"В результате пожара, вспыхнувшего в перевернувшемся автомобиле в районе Курталан города Сиирт, мать и пятеро детей сгорели заживо, а отец, который был водителем, получил ранения", - сообщило издание.

Уточняется, что на место происшествия были направлены пожарные расчеты, служба спасения и жандармерия.

Пострадавший водитель был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

По факту происшествия начато расследование.

Напомним, в начале сентября этого года казахстанская журналистка и ее ребенок погибли в ДТП в Турции. Позже в больнице скончался ее супруг. Также вчера, шесть человек погибли в ДТП в Карагандинской области, а сегодня смертельное ДТП в области Жетісу унесло жизнь 35-летней женщины.