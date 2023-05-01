Мать и сына убили в Актобе: подозреваемый покончил с собой в СИЗО

Происшествия
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Следственно-арестованный был обнаружен ночью сотрудниками учреждения.

Фото: Kazpravda.kz

В конце марта казахстанцев шокировала новость об убийстве матери и сына в Актобе. Кроме того, с ножевыми ранениями была госпитализирована дочь погибшей. Сегодня, 1 мая, стало известно, что подозреваемый в убийстве мужчина покончил с собой в следственном изоляторе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Информацию корреспонденту редакции подтвердили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК.

"Следственно-арестованный был обнаружен ночью сотрудниками учреждения. Дежурной сменой незамедлительно была оказана первая медицинская помощь. Несмотря на принимаемые меры, спасти подследственного не удалось. Прибывшей на место бригадой скорой помощи констатирована смерть подследственного. На место происшествия также прибыла следственно-оперативная группа. Происшествие зарегистрировано в ЕРДР, начато досудебное расследование по статье 105 ("Доведение до самоубийства") УК РК", - сообщили в КУИС.

Назначена служебная проверка, по результатам которой будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, добавили в пресс-службе.

Напомним, 29 марта в одной из квартир жилого дома в Актобе были обнаружены убитыми 35-летняя женщина и ее 16-летний сын, а с ножевыми ранениями была госпитализирована 13-летняя дочь погибшей. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 99 ("Убийство") УК РК.

11 апреля стало известно, что в Актобе задержан подозреваемый в двойном убийстве. Стражи порядка арестовали 23-летнего местного жителя, который сознался в совершении преступления.

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