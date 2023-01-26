Мать убила сына и покончила с собой в Алматы

Жительница города Алматы убила сына и совершила самоубийство, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента полиции города уточнили, что женщина 1981 года рождения убила своего сына 2011 года, нанеся ему множественные ножевые ранения, а затем покончила с собой.
В тот день женщина отправила аудиосообщение своему экс-супругу. В нем она сообщила, что в нее вселился демон и ее руками убил сына.
Спустя некоторое время мужчина приехал домой к ней и обнаружил тела бывшей жены и сына.
«В настоящее время по данному факту назначены соответствующие экспертизы. Управлением полиции Алмалинского района данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по уголовной статье «Убийство», – проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.
По словам мужчины, его бывшая супруга на протяжении последних месяцев страдала душевным расстройством.