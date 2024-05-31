Маулен Ашимбаев наградил победителей республиканского турнира по бочча

Сенат, Спорт
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Спикер Сената, президент Казахстанской Федерации бочча Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии закрытия ежегодного чемпионата, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты парламента

Фото: Сенат

Спикер Сената Парламента, президент Казахстанской Федерации бочча Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии закрытия ежегодного чемпионата. На играх, проходивших на протяжении пяти дней, были определены лучшие боччисты страны в нескольких категориях.

Приветствуя спортсменов, Маулен Ашимбаев отметил высокий уровень подготовки участников, число которых в сравнении с прошлым годом, выросло практически в два раза.

«От имени Федерации и себя лично хочу сказать, что уровень организации чемпионата, качество подготовки спортсменов и масштаб вовлеченности значительно выросли. Это результат политики президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по построению инклюзивного общества. Приятно наблюдать за ростом профессионализма наших спортсменов. Мы знаем, что за этим стоят часы тренировок и неустанное преодоление трудностей. Уверен, что каждый из вас завершил этот чемпионат еще более сильным, еще более смелым и уверенным в себе!» – сказал Маулен Ашимбаев и выразил благодарность также и волонтерам, которые в эти дни помогали судьям в проведении игр.

Отметим, что особенностью этого чемпионата стало участие командных и парных соревнований. Причем впервые участие в нем приняли параспортсмены из Туркестанской и Западно-Казахстанской областей. Рассказывая о планах работы на предстоящий период, Маулен Ашимбаев отметил, что по итогам чемпионата страны национальную сборную ждут изменения.

«По итогам этого чемпионата Федерация планирует обновить состав национальной сборной. Обладатели первых мест будут принимать участие в международных соревнованиях в Польше и Бахрейне. Кроме того, мы и сами приближаемся к тому, чтобы проводить у себя международные соревнования. В текущем году впервые при проведении чемпионата была внедрена электронная база Международной федерации бочча. Она позволяет в режиме онлайн отслеживать результаты каждой игры. Это важно для проведения в стране международных турниров. В предстоящие годы мы уже планируем провести такие соревнования в столице с участием боччистов из других стран мира», – резюмировал президент Федерации бочча.

Таким образом, по итогам чемпионата лучшими в индивидуальном зачете среди юниоров в своих категориях стали Аманай Батхонов, Ульяна Кудинова, Азамат Аманша, Ардак Алтынбасов, Мадияр Муратхан.

Среди взрослых -  Балжан Болекпаева, Куаныш Аскарбеков, Итиана Шингисханова, Александр Курмантаев, Аружан Женис, Темирлан Алтынсары, Эльмира Мусралиева, Руслан Ерембаев.

В парном разряде первых мест были удостоены Алижан Бакытбекулы, Карим Салимов, Азамат Аязбаев, Эльмира Мусралиева. 

В командном зачете победу одержали спортсмены из Астаны - Итиана Шингисханова, Меруерт Тлебалды и Ерхат Алмат.

#Сенат #Спорт #республиканский турнир по бочче

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