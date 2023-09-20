Маулен Ашимбаев назвал 4 условия перехода на новую экономическую модель

Парламент
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Об экономическом акценте послания главы государства высказался спикер Сената Маулен Ашимбаев. В интервью YouTube-каналу BaitassovLive он обозначил 4 ключевых условия для перехода к новой экономической модели.

Фото: пресс-служба Сената РК

По мнению председателя палаты, экономический акцент Послания-2023 важен для сбалансированного развития нашей страны. Если ранее упор делался на реформы политические, то сейчас стоит сбалансировать выстраиваемую политику мерами экономическими.

«В предыдущие годы, особенно после «қантарских» событий, было очень важно предпринять системные меры для реформирования политической системы. Сегодня мы в целом можем говорить, что в политической сфере достигнут определённый прогресс и в этой связи нужно сейчас подтягивать экономическое направление. Решать те проблемы, которые накопились в нашей экономике. В этой связи в послании этого года изложено видение новой экономической модели, обозначены цели и изложены важнейшие механизмы для достижения этих целей», – отметил Маулен Ашимбаев.

По мнению спикера Сената, для достижения намеченных целей необходимо соблюдать четыре условия. Именно они дадут необходимый импульс развитию экономики и помогут обеспечить высокий рост на уровне 6-7 процентов ежегодно.

«Первое условие - это принятие всеми субъектами в экономике, прежде всего предпринимателями, государственными структурами, правоохранительными органами четких, понятных, прозрачных, справедливых и долгосрочных «правил игры». Второе условие – развитие инфраструктуры и обеспечение наших предприятий сырьем. Третье - обеспечение бизнеса кредитами и инвестициями. Сейчас мы будем смотреть какие законы нам нужно изменить для того, чтобы активизировать деятельность банков по развитию нашей экономики. Четвертое условие – это разумная защита внутреннего рынка. Да, мы члены ЕАЭС и ВТО, но даже в рамках ВТО мы не используем все легитимные инструменты для защиты наших предпринимателей», – высказался Спикер Сената. 

 

 

#Сенат #Ашимбаев #интервью #Байтасов

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