Маулен Ашимбаев встретился с советником президента Палестины по религиозным вопросам

Казахстан рассматривает Палестину как важного партнера в арабском мире, с которым наша страна заинтересована развивать отношения в различных сферах

Фото: Сенат

Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с Верховным судьей Палестины, советником Президента Палестины по религиозным вопросам доктором Махмудом Сидки Аль-Хаббашем, передает Kazpravda.kz

Собеседники обсудили вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами в рамках международных организаций и обменялись мнениями о гуманитарной ситуации в Секторе Газа.

Приветствуя собеседника, спикер Сената отметил, что Казахстан рассматривает Палестину как важного партнера в арабском мире, с которым наша страна заинтересована развивать отношения в различных сферах. Укреплению дружественных отношений между двумя странами, как было отмечено сторонами, способствует активный и доверительный диалог на высшем уровне.

«Политический диалог между Казахстаном и Палестиной сегодня продолжается на высоком уровне. Ярким тому подтверждением является участие Президента Палестины Махмуда Аббаса в работе VI-го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который прошел в Астане в 2022 году. На полях саммита Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Палестины. Эти переговоры дали важный импульс укреплению нашего взаимопонимания и партнерства. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества в различных сферах и поддерживаем инициативы, направленные на укрепление Палестины», – сказал Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

Вместе с тем спикер Сената выразил обеспокоенность в связи с беспрецедентной гуманитарной ситуацией в Секторе Газа. Он отметил неприемлемость жертв среди мирного населения и подчеркнул важность дипломатического разрешения конфликта.

«Казахстан в соответствии с резолюциями Организации Объединенных Наций последовательно поддерживает законные права палестинского народа, а также принцип «Два государства для двух народов». Как отмечал Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, дипломатическое разрешение конфликта является единственным способом достижения устойчивого мира и безопасности. Наш главный принцип – безопасная, бесперебойная и безусловная доступность гуманитарной помощи, защита граждан и восстановление инфраструктуры», - отметил Маулен Ашимбаев и обозначил перспективы взаимодействия двух стран в рамках международных организаций, включая Исламскую организацию по продовольственной безопасности, Организацию исламского сотрудничества и другие институты.

О важности мирного разрешения конфликтов и развития духовной дипломатии стороны поговорили в ходе обсуждения совместной работы в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

#Казахстан #Ашимбаев #Палестина

