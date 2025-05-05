Майра Салиева: «Работать честно и с усердием может каждый»

Госуслуги,Общество
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Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

В Центре приёма граждан акимата Мангистауской области ежедневно кипит работа: сюда обращаются жители с десятками вопросов и просьб. Важно не только быстро, но и с пониманием отнестись к каждому. Именно так работает Майра Салиева — 23-летний специалист и человек с ограниченными возможностями, которая подаёт пример силы духа и трудолюбия, сообщает Kazpravda.kz по информации Центра общественных коммуникаций региона

Майра — инвалид первой группы. Несмотря на сложности со здоровьем, она ежедневно с 09:00 до 18:00 на своём рабочем месте. Консультирует, помогает, направляет. Вопросы, с которыми обращаются граждане, касаются самых разных сфер — от коммунальных проблем до предоставления жилья социально уязвимым категориям. Майра встречает каждого с вниманием и теплом.

— Каждый человек приходит в Центр не просто так. Часто — с бедой или большой надеждой. И если можешь помочь — помогай, — делится она.

Коллеги отмечают: несмотря на личные сложности, Майра — сильный, доброжелательный и по-настоящему профессиональный человек. В коллективе она зарекомендовала себя как ответственный специалист и отзывчивый коллега. Более того, Майра активно помогает в ведении социальных сетей центра, участвует в общественной жизни.

— Я стараюсь эффективно использовать каждую минуту жизни. Важно не только работать, но и развиваться. Я занимаюсь спортом, люблю настольный теннис. Сегодня есть все условия, чтобы каждый мог реализовать себя. Главное — проявить усердие и быть честным, — говорит Майра.

Главный инспектор аппарата акима области Гульнур Муратаева отмечает высокий профессионализм Майры:

— Майра — это специалист, которым можно гордиться. Она внимательна к людям, чётко исполняет поручения, проявляет инициативу. Такие люди делают госслужбу человечной.

История Майры — пример того, как стремление к добру и искреннее желание помогать могут преодолеть любые барьеры. И именно такие люди формируют лицо современной, открытой и отзывчивой государственной службы.

#госслужба #прием граждан #специалист #Майра Салиева

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