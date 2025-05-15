Фото: Мажилис

Традиционно подведение итогов и определение победителей происходит накануне профессионального праздника журналистов – Дня работников СМИ.

На конкурс допускаются материалы о деятельности палаты, опубликованные и вышедшие в эфир в период с сентября 2024 года по 13 июня 2025 года. Победители будут определены в 7 номинациях: за лучшие телевизионные, печатные, интернет и радиоматериалы, а также специальные репортажи и фото- и видеоматериалы о деятельности Мажилиса. Также отдельно будут отмечены номинации за вклад в развитие Парламентской журналистики и за лучший специальный репортаж о деятельности Мажилиса Парламента.

Победителей определит специальная комиссия, состоящая из депутатов и сотрудников аппарата Мажилиса.

Заявки необходимо направить на электронную почту smimazh@parlam.kz до 16 июня 2025 года.