Мажилис представил нового депутата
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Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутата Веру Ким избрали в состав комитета по вопросам экологии и природопользованию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.
Вера Ким пополнила ряды фракции AMANAT в Мажилисе взамен сложившего свои депутатские полномочия Галымжана Елеуова.
Вчера Центральная избирательная комиссия приняла постановление о передаче вакантного мандата Вере Ким. Она была депутатом Мажилиса VII созыва с 2021 по январь 2023 года.