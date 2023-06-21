Мажилис принял документ о Семипалатинской зоне ядерной безопасности

Мажилис
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Депутаты Мажилиса приняли во втором чтении Закон «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности», а также сопутствующие документы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Фото: Kazpravda.kz

Законопроект разработан в целях обеспечения надлежащего уровня радиационной и экологической безопасности на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона (СИЯП) и прилегающих к нему земель, усиления госконтроля в вопросах использования земель бывшего СИЯП, реабилитации территории, развития научного потенциала страны, укрепления позиций республики в вопросах мирного использования ядерной энергии.

Законопроект предусматривает создание Семипалатинской зоны ядерной безопасности (СЗЯБ) со специальным правовым режимом на территориях, подвергшихся сверхнормативному радиоактивному загрязнению.

Также законопроектом закрепляются цели, задачи, порядок создания и функционирования СЗЯБ, компетенция Правительства, уполномоченного органа, государственных и местных исполнительных органов.

В ходе работы над законопроектом ко второму чтению депутатами внесены поправки, направленные на:

1) уточнение задач создания СЗЯБ;

2) установление принципов законодательного регулирования деятельности СЗЯБ, включающего в себя принцип безопасности обеспечения качественного и достоверного анализа радиоэкологической обстановки при проведении комплексного экологического обследования;

3) уточнение компетенции государственных органов в области создания и функционирования СЗЯБ;

4) уточнение компетенции уполномоченного органа на регистрацию (перерегистрацию) паспорта территории СЗЯБ и разработку и утверждение методики проведения комплексного экологического обследования земельных участков, на которых проводились испытания ядерного оружия.

Ряд новых предложений направлен на уточнение порядка назначения уполномоченной организации по обеспечению функционирования СЗЯБ, из числа государственных предприятий, находящихся в ведении уполномоченного органа.

С целью проведения государственного контроля и надзора за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, направленных на охрану здоровья граждан на территории СЗЯБ, а также для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов комплексного экологического обследования, обосновывающих границы и площади земельных участков СЗЯБ и их изменения, были установлены соответствующие компетенции государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В ходе обсуждения на заседаниях рабочей группы часть норм законопроекта конкретизирована и редакционно улучшена, текст законопроекта приведен в соответствие с правилами юридической техники и нормотворческой практикой.

В рабочую группу поступило более 150 поправок, которые рассмотрены на одиннадцати заседаниях рабочей группы и двух расширенных заседаниях комитета с участием представителей заинтересованных министерств, ведомств и РГП «Национальный ядерный центр Республики Казахстан». В итоговой сравнительной таблице все поправки приняты.

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