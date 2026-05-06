Мажилис согласился с поправками Сената в закон об ответственном обращении с животными

В целом концепция закона, принятого Мажилисом, не меняется, поправки носят только уточняющий характер. Модель безвозвратного отлова бродячих собак сохраняется

Фото: пресс-служба Мажилиса

Мажилис согласился с поправками Сената в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Как отметили мажилисмены, в рассматриваемый закон Сенатом внесён ряд уточняющих поправок, касающихся передачи вопросов регулирования численности бродячих животных, включая порядок и сроки, на уровень местных представительных органов.

Также уточнено понятие «бродячие животные», дополнена норма о принятии решения об умерщвлении животных на основании ветеринарного заключения и др.

В целом концепция закона, принятого Мажилисом, не меняется, поправки носят только уточняющий характер. Модель безвозвратного отлова бродячих собак сохраняется.