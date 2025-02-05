Мажилисмен высказался о повышении НДС

Депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев считает, что правительству необходимо подойти к вопросу повышения НДС комплексно, изучив другие подходы и предложения. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Также депутат считает важным проанализировать льготные программы, в обсуждаемом проекте нового Налогового кодекса, целесообразность которых надо пересмотреть с учетом нынешних вызовов в бюджете страны.

«Учитывая сохранение режима розничного налога для субъектов бизнеса по работе с населением считаем, что уровень порога требует дополнительного обсуждения. Крайне необходимо улучшить работу по налоговому администрированию, усилить борьбу с уклонением от налогов. Все это даст мультипликативный эффект для пополнения бюджета. То есть, налогов у бизнеса брать нужно столько, сколько они могут дать без ущерба для себя. А не столько, сколько по мнению правительства, необходимо для пополнения бюджета», - отметил Бейсенгалиев.

Он подчеркнул, что сложившийся бюджетный кризис нарастал с годами, имеет глубинные и системные причины.

«Мы часто слышим, что пришло время принятия сложных и смелых решений. С этим, думаю, согласны многие. Но, что мы видим? Правительство предлагает одномоментно повысить НДС и уменьшить порог его уплаты. При этом, НДС, не имея зачета, может стать налогом с оборота, и вся сумма будет включена в стоимость товаров, став дополнительной финансовой нагрузкой для конечного потребителя. Также есть большая вероятность, что бизнес станет еще больше дробиться и уходить в тень», - считает парламентарий.

Он подчеркнул, что работу правительства нужно направить именно на развитие экономики страны, на создание условий для привлечения зарубежных инвестиций и создание благоприятных условий для развития бизнеса, что увеличит поступления от налогов за счет роста размера экономики.

«На наш взгляд, ответами могли бы стать следующие шаги. Во-первых, необходимо максимально сбалансировать расходную часть бюджета с доходной, оптимизировать все неэффективные расходы. Также следует приступить к реальному «обелению» теневой экономики, которая, по разным оценкам, составляет около трети нашей экономики, с постепенным выводом субъектов теневого бизнеса в ряды налогоплательщиков», - считает мажилисмен.

Кроме того, он отметил необходимость пересмотреть подходы по поддержке реального сектора экономики.