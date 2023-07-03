Мажилисмены встретились с членами сельской молодежной трудовой бригады

Бригада была создана в 2019 году и стала одним из первых в республике молодежных объединений.

Фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Сегодня начались рабочие поездки депутатов Мажилиса в регионы. Члены фракции партии «AMANAT» Мархабат Жайымбетов и Мурат Ергешбаев выехали в Сырдарьинский район Кызылординской области и посетили социальные объекты, строящиеся в рамках предвыборной программы партии «Вместе с народом!», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В селе Айдарлы депутаты встретились с членами трудовой бригады из числа сельской молодежи, работающей на полях. Бригада была создана в 2019 году и стала одним из первых в республике молодежных объединений.

При поддержке акима области, в целях снижения уровня безработицы среди молодежи, в районе были возрождены молодежные бригады в семи сельских округах района (Шакилейский, Айдарлы, А. Токмаганбетов, Амангельды, Бесарык, Жетыколь, Когалыколь).

Сегодня в рядах таких бригад трудятся около 200 безработных молодых людей категории NEET, состоящих на учете пробации.

Государство предоставляет сельской молодежи землю во временное безвозмездное пользование. За счет спонсорства была обеспечена вспашка, ограждение посевных площадей и обеспечение горюче-смазочными материалами. Молодежь района сегодня засевает 35 га картофеля и 25 га бахчевых культур.

На встрече члены молодежных бригад поднимали интересующие их темы и задавали вопросы депутатам.

В свою очередь, депутаты отметили, что в рамках партийных проектов «Ауыл аманаты», «Жер аманаты» планируется оказывать всестороннюю поддержку сельской молодежи в плане эффективного освоения пустующих земель.