Мажилисмены выехали в пострадавшие от паводков регионы

В настоящее время депутаты находятся в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях и области Улытау, передает Kazpravda.kz

Фото: Мажилис РК

Депутаты встречаются с людьми, на месте контролируют оказание необходимой помощи, содействуют работе спасателей, координируют работу волонтеров и там, где это необходимо, обеспечивают доставку гуманитарной помощи.

Депутаты Мажилиса Юлия Кучинская и Айна Мусралимова работают в Акмолинской области. За два дня они побывали в поселке Коянды и городе Кокшетау, ознакомились с паводковой ситуацией, посетили оперативные штабы и встретились с жителями региона.

В пятницу Максат Толыкбай, Казыбек Алишев и Аскар Садыков вылетели в Актюбинскую область. Мажилисмены встретились с жителями Кобдинского района.

В субботу депутаты Аманжол Алтай и Ерболат Сатыбалдин прибыли в поселок Жезды Улытауской области. Мажилисмены встретились с пострадавшими от паводков жителями, ознакомились с текущей ситуацией на месте, а также побывали в пострадавших домах, часть из которых уже не подлежит восстановлению.

Нартай Сарсенгалиев и Сергей Пономарев прибыли в Западно-Казахстанскую область и встретились с жителями пострадавшего от паводка села Анкаты Теректинского района.

«Мы будем работать вместе с районным акиматом, чтобы члены комиссии оценили состояние домов сейчас, а не после того, как все дома будут затоплены. Пока ситуация полностью не стабилизируется, мы будем находиться рядом с жителями села и держать ситуацию под контролем», – сказал Нартай Сарсенгалиев.

Депутат Мажилиса Еркин Абиль встретился с жителями в городе Аркалык. Мажилисемен отметил, что работа по устранению последствий паводка еще продолжается. Также Еркин Абиль посетил Амангельдинский и Жангельдинский районы Костанайской области, встретился с местными жителями и осмотрел пострадавшие дома. В планах также посещение областного центра.