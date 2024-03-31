Мажилисмены выехали в пострадавшие от паводков регионы

Мажилис
299

В настоящее время депутаты находятся в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях и области Улытау, передает Kazpravda.kz

Фото: Мажилис РК

Депутаты встречаются с людьми, на месте контролируют оказание необходимой помощи, содействуют работе спасателей, координируют работу волонтеров и там, где это необходимо, обеспечивают доставку гуманитарной помощи.

Депутаты Мажилиса Юлия Кучинская и Айна Мусралимова работают в Акмолинской области. За два дня они побывали в поселке Коянды и городе Кокшетау, ознакомились с паводковой ситуацией, посетили оперативные штабы и встретились с жителями региона.

В пятницу Максат Толыкбай, Казыбек Алишев и Аскар Садыков вылетели в Актюбинскую область. Мажилисмены встретились с жителями Кобдинского района.

В субботу депутаты Аманжол Алтай и Ерболат Сатыбалдин прибыли в поселок Жезды Улытауской области. Мажилисмены встретились с пострадавшими от паводков жителями, ознакомились с текущей ситуацией на месте, а также побывали в пострадавших домах, часть из которых уже не подлежит восстановлению.

Нартай Сарсенгалиев и Сергей Пономарев прибыли в Западно-Казахстанскую область и встретились с жителями пострадавшего от паводка села Анкаты Теректинского района.

«Мы будем работать вместе с районным акиматом, чтобы члены комиссии оценили состояние домов сейчас, а не после того, как все дома будут затоплены. Пока ситуация полностью не стабилизируется, мы будем находиться рядом с жителями села и держать ситуацию под контролем», – сказал Нартай Сарсенгалиев.

Депутат Мажилиса Еркин Абиль встретился с жителями в городе Аркалык. Мажилисемен отметил, что работа по устранению последствий паводка еще продолжается. Также Еркин Абиль посетил Амангельдинский и Жангельдинский районы Костанайской области, встретился с местными жителями и осмотрел пострадавшие дома. В планах также посещение областного центра.

#мажилис #казахстан #паводок

Популярное

Все
В правительстве Казахстана новый вице-премьер
Мажилисмены выехали в пострадавшие от паводков регионы
Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким Сабита Досанова
Miami Open: Коллинз выиграла крупнейший титул в карьере
Нужно незамедлительно оказать помощь пострадавшим от паводка – Бектенов
Казахский жокей на японском скакуне заработал 360 тыс. долларов
Рекомендации по профилактике отравлений в период паводка дал Минздрав
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Трагедия болью отзывается в наших сердцах – Ашимбаев о теракте в России
Первая белорусская космонавтка полетела в космос из Байконура
Задержаны подозреваемые в подготовке покушения на руководство Кыргызстана
Miami Open: Рыбакина и Путинцева вышли в 1/8 финала
Спасательная операция в Crocus City Hall завершена
Четыре человека погибли в ДТП в Алматинской области
В России – общенациональный траур по погибшим в Crocus City Hall
Эпидситуация по кори стабилизируется в Казахстане
Жанибек Алимханулы бросил вызов самому страшному нокаутеру
Премьер выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье
Насвай на 10 млн тенге изъяли в Астане
Казахские мушкетеры впервые взяли четыре лицензии на Олимпиаду
Площадь Казахстана, покрытая снегом, составляет 55%
Сакамото стала первой фигуристкой за 56 лет, выигравшей три ЧМ подряд
Рост заболеваемости гепатитом А зарегистрирован в Казахстане
Мажилисмены примут участие в заседании ассамблеи межпарламентского союза в Берне
Овечкин забросил 848-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 46 голов
От трех минут на заявку: как работают биометрические киоски в ЦОНах
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник

Читайте также

Около 30 пациентов ежегодно лечатся от лудомании в Казахста…
В Казахстане увеличат возрастной ценз для участия в азартны…
Депутат требует озвучить доход представлявшей Казахстан юри…
Депутат требует проверить культурно-спортивные сооружения н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]