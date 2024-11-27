МБРР предоставит Казахстану заём с льготным периодом

Депутаты Мажилиса ратифицировали Соглашение о займе (Заём на финансирование политики развития «Инклюзивный и устойчивый рост экономики») между Казахстаном и Международным Банком Реконструкции и Развития, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Мажилиса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заём Международного Банка Реконструкции и Развития предоставляется Казахстану в сумме 84,9 млрд йен со сроком погашения 11 лет, включая 5-летний льготный период. Его обслуживание и погашение будет осуществлять Министерство финансов за счёт средств, предусматриваемых в республиканском бюджете на очередной финансовый год.

Средства займа привлекаются для финансирования дефицита республиканского бюджета и осуществления комплекса антикризисных мер, направленных на поддержание стабильности социально-экономической обстановки и восстановление экономики.