McDonald’s нашёл пути решения для возобновления работы в Казахстане

Общество

Компания готова использовать отечественную продукцию, и уже приступила к переговорам с казахстанскими производителями.

Фото: mcdonalds.kz

Председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Куаныш Еликбаев провёл совещание по вопросам восстановления работы ресторанов McDonald’s в Казахстане. В совещании приняли участие руководство McDonald’s в Казахстане, государственные органы, также представители "Мясного союза Казахстана", "Союза птицеводов Казахстана" и другие, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

В ходе совещания генеральный директор ТОО "Food Solutions KZ" (McDonald’s в Казахстане) Асет Машанов отметил, что компания планирует продолжить деятельность на рынке страны и работает над восстановлением работы ресторанов.

Также он отметил ряд вызовов, где вовлечение государственных органов поможет ускорить процесс возобновления деятельности. Например, ускорить процессы таможенной очистки всех грузов, в особенности ветеринарных, ускорить получение документов от сертификационных органов и тд.

"До конца года будут прибывать грузы из дальнего и ближнего зарубежья. Процесс таможенной очистки, по имеющемуся опыту, к сожалению, зачастую занимает длительное время, вплоть до одной рабочей недели. Просим оказать поддержу в максимальном ускорении процесса таможенной очистки", - сказал Машанов.

В свою очередь представители Комитета государственных доходов отметили, что готовы оказать содействие, при наличии разрешительных документов с уполномоченных органов, таких как фитосанитарные сертификаты и сертификаты соответствия.

Кроме того, в ходе совещания был поднят вопрос импортозамещения. Представители "Мясного союза Казахстана", "Союза птицеводов Казахстана", "Молочного союза Казахстана" и другие предложили свою продукцию McDonald’s в Казахстане, взамен на импортируемые товары.

"Почему не использовать казахстанское мясо? Оно ведь ничем не хуже. А в плане безопасности, конечно, лучше сделать выбор на нашу продукцию", - заметил президент ОЮФЛ "Союз птицеводов Казахстана" Руслан Шарипов.

На вопрос импортозамещения Асет Машанов ответил, что готовы использовать отечественную продукцию, и уже приступили к переговорам с казахстанскими производителями.

Он отметил, что вся продукция McDonald’s должна соответствовать высоким требованиям качества McDonald’s. Сотрудничество для казахстанских производителей означает стать партнером McDonalds и открывает возможность выйти на международный уровень, на рынки других стран.

"Напомню, что на данный момент мы уже сотрудничаем с несколькими локальными производителями и берем у них сырье, которое соответствуют стандартам McDonalds. Также сейчас мы ведем переговоры с казахстанскими производителями мяса птицы и говядины", - рассказал Асет Машанов.

По окончанию совещания была подготовлена дорожная карта для решения данных вопросов и были назначены кураторы по каждому вопросу.

Ранее сообщалось, что Минторговли готово помочь McDonald's восстановить работу ресторанов в Казахстане. Глава МТИ поручил Комитету по техрегулированию поручение рассмотреть побыстрее вопрос о помощи.

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