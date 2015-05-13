Мчались гонщики по Талгару

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Юрий ЛИФИНЦЕВ, Алматинская область
Этот районный центр Алматинской области славится подвигами фронтовиков. В грозном 1941 году в Талгаре был сформирован полк, вошедший в состав 316-й стрелковой дивизии, позднее переименованной в 8-ю гвардейскую Панфиловскую. Ежегодно в День Победы на родине героев дань памяти их ратным свершениям отдают велосипедисты, соревнуясь в скорости на улицах.
И надо сказать, что велоспорт – не случайный выбор организаторов памятных состязаний. В Талгаре с давних времен воспитывались прекрасные гонщики, входившие в состав сборной Советского Союза и Казахстана. Это Владимир Жарков и Анатолий Заметельский, Владислав Кухарский, Николай Бондаренко, Сергей Третьяков... А в ходе ранее проведенных майских критериумов его участниками и победителями становились такие прославленные велосипедисты, как олимпийский чемпион Александр Винокуров, чемпионы мира Сергей Наволокин, Марат Сатыбалдиев, Игорь Потенко и многие другие.
Кстати, Сергей Наволокин и Марат Сатыбалдиев были почетными гостями критериума-2015, награждали победителей и призеров дипломами и медалями. А еще в гости к талгарцам на мощных мотоциклах приехали байкеры из Алматы с флагами Казахстана, возглавившие поначалу саму велогонку и задавшие ей высокий темп. Открыли же состязания самые маленькие велосипедисты Талгара, проехавшие дистанцию в 100 м. Подарки получили буквально все. К слову, среди юной смены были и пятилетние, и семилетние победители...
В гонке-критериуме на 21 км среди юношей победу одержал Олжас Баембаев. Взрослые и молодежь проехали дистанцию в 46 км. Здесь в тройку призеров вошли Артем Захаров (1-е место, Петропавловск), Никита Панасенко (2-е место, Талгар) и Виталий Зверев (3-е место, Павлодар).
Организаторы также наградили лучших велосипедистов традиционной респуб­ликанской много­дневной гонки памяти мастера спорта международного класса Николая Бондаренко, завершившейся накануне. В генеральной классификации победил Никита Панасенко, следом финишировали Баглан Жанбуршы (ЮКО) и Никита Стальнов (СКО). Четвертое время после шести этапов показал гость из Узбекистана Акром Суннатов.
Победителям и призерам соревнований были вручены денежные призы казахстанской Федерации велоспорта.

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