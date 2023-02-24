МЧС опубликовало имена погибших при крушении Ми-8 в ЗКО

В министерстве выразили соболезнования родным и близким погибших.

Фото пресс-службы МЧС РК

Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК опубликовала список погибших в авиакатастрофе в ЗКО, сообщает Kazpravda.kz.

В министерстве выразили соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, 23 февраля в 54 км от Уральска, на открытой территории около поселка Чапурино района Байтерек ЗКО, совершил жесткую посадку Ми-8 АМТ Казавиаспаса МЧС, летевший по маршруту Атырау – Уральск – Атырау.

На борту находились 6 человек: 5 членов экипажа и представитель АО "КазТрансОйл". На месте происшествия силами ДЧС обнаружены четверо погибших из числа членов экипажа – сотрудников Казавиаспаса – и двое пострадавших, их госпитализировали.

Департамент по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК проведет расследование по ЧП. Его сотрудники вылетели на место авиационного происшествия.