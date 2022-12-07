Медалью МЧС наградили 8-летнего спасателя из Атырау

Происшествия , Общество

Юный герой получил также велосипед.

Фото пресс-служба МЧС РК

Юного жителя Атырау Динмухаммеда Жаңбырбая, который спас своего друга, наградили медалью МЧС «Суда батқандарды құтқарғаны үшін». Ведомственную награду Динмухаммеду вручил исполняющий обязанности начальника ДЧС Атырауской области Нурлан Жанабаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Также юному герою зачитали обращение от министра Юрия Ильина, в котором он поблагодарил Динмухаммеда за отважный поступок, а его родителей – за достойное и примерное воспитание сына, стремящегося оказать помощь окружающим.

«Инцидент произошел 3 декабря 2022 года на набережной реки Урал в г. Атырау. Динмухаммед со своими друзьями 2008, 2013 годов рождения воскресным днем играли на льду, вдруг внезапно неокрепший лед под ногами детей 2008 и 2013 годов трескается, и дети оказываются под водой. Стоявший в сторонке 8-летний Динмухаммед увидев своих друзей под водой, не задумываясь, бросается на помощь, рискуя своей жизнью. Динмухаммед протягивает руку одному из друзей несмотря на то, что сам находится на неокрепшем льде, и вытаскивает из воды.

Благодаря быстрым действиям Динмухаммеда предотвращена трагедия на воде и спасена человеческая жизнь», – рассказали в МЧС.

Напомним, ранее Динмухаммеда наградили благодарственным письмом начальника областного департамента полиции.

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