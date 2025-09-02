Во время рейса из Алматы в Казань одному из пассажиров стало плохо — он потерял сознание из-за резкого падения давления. Благодаря слаженным действиям казанского врача и медсестер из Алматы мужчине удалось спасти жизнь прямо на борту самолета, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Фото: Минздрав РК

Давление у мужчины снизилось до 70/30 мм рт. ст., пульс практически не прослушивался и был нитевидным. Ситуация требовала срочного медицинского вмешательства. На помощь пришла врач ультразвуковой диагностики из Казани Наиля Ровкач и две медсестры из Алматы - Алтынай Картабаева и Айдильда Конакбаева, сотрудники Алматинского онкологического центра, которые летели в командировку на учебу.

По словам врача, ситуация требовала срочных и слаженных действий.

Необходимо было провести инфузионную терапию в условиях ограниченного пространства самолета. Именно здесь незаменимой оказалась помощь медсестер Алматинского онкологического центра.

«Без лишних слов и подсказок они сразу приступили к работе. Четко знали алгоритм действий и необходимые медикаменты. Их профессионализм и слаженность впечатлили меня. Мы работали так, словно давно в одной команде», — отметила Наиля Ровкач.

Несмотря на крайне низкое давление и сложность установки системы в условиях самолета, медсёстры успешно справились с задачей. Благодаря их действиям пассажир пришел в сознание, а после экстренной посадки был доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего обследования.

Случай оказался символичным: именно в тот день у пациента был день рождения. Благодаря усилиям казанского врача и алматинских медсестер мужчина отметил «второй день рождения».

В своем письме коллега из Казани выразила благодарность и попросила отметить профессионализм медсестер.

«Вашим пациентам повезло с такими ценными кадрами. Хотелось бы работать с ними бок о бок», — подчеркнула она.

История еще раз подтверждает: медицина не имеет границ, а высокий уровень подготовки медработников заслуживает особого уважения и признания.