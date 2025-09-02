Медики из Алматы и Казани спасли жизнь мужчине на борту

Здравоохранение
149
Венера Баталова
корреспондент

Во время рейса из Алматы в Казань одному из пассажиров стало плохо — он потерял сознание из-за резкого падения давления. Благодаря слаженным действиям казанского врача и медсестер из Алматы мужчине удалось спасти жизнь прямо на борту самолета, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Фото: Минздрав РК

Давление у мужчины снизилось до 70/30 мм рт. ст., пульс практически не прослушивался и был нитевидным. Ситуация требовала срочного медицинского вмешательства. На помощь пришла врач ультразвуковой диагностики из Казани Наиля Ровкач и две медсестры из Алматы - Алтынай Картабаева и Айдильда Конакбаева, сотрудники Алматинского онкологического центра, которые летели в командировку на учебу.

По словам врача, ситуация требовала срочных и слаженных действий.

Необходимо было провести инфузионную терапию в условиях ограниченного пространства самолета. Именно здесь незаменимой оказалась помощь медсестер Алматинского онкологического центра.

«Без лишних слов и подсказок они сразу приступили к работе. Четко знали алгоритм действий и необходимые медикаменты. Их профессионализм и слаженность впечатлили меня. Мы работали так, словно давно в одной команде», — отметила Наиля Ровкач.

Несмотря на крайне низкое давление и сложность установки системы в условиях самолета, медсёстры успешно справились с задачей. Благодаря их действиям пассажир пришел в сознание, а после экстренной посадки был доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего обследования.

Случай оказался символичным: именно в тот день у пациента был день рождения. Благодаря усилиям казанского врача и алматинских медсестер мужчина отметил «второй день рождения».

В своем письме коллега из Казани выразила благодарность и попросила отметить профессионализм медсестер.

«Вашим пациентам повезло с такими ценными кадрами. Хотелось бы работать с ними бок о бок», — подчеркнула она.

История еще раз подтверждает: медицина не имеет границ, а высокий уровень подготовки медработников заслуживает особого уважения и признания.

#Алматы #самолет #Казань #спасение жизни

Популярное

Все
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Съемки международного музыкального проекта Димаша стартуют в Казахстане
В Пекине началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета
Какой будет погода в сентябре для казахстанцев
Токаев и Сюэсян открыли в онлайн-режиме новый завод в Жамбылской области
Токаев выступил на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине
Токаев: «Поддерживаем инициативу Китая о создании Глобальной организации по сотрудничеству в сфере ИИ»
Президент: «Капитаны китайского бизнеса смогут найти в Казахстане надежных партнеров»
Род-Айленд ввел «налог на Тейлор Свифт»
Астана принимает VI Континентальный форум спортсменов ОСА
Асхат Оралов назначен первым заместителем акима Мангистауской области
Открылась четвёртая сессия Парламента VIII созыва
Фильм Qaitadan стартует в казахстанском кинопрокате
Перспективы развития сотрудничества обсудил Токаев с президентом АБИИ
Более тысячи человек погибли из-за оползня в Судане
Сабина Алтынбекова будет играть за казахстанский клуб
Токаев принял председателя Совета директоров Huawei Technologies Co. LTD
Бельгия готова признать Палестину на сессии ГА ООН в сентябре
Совместные проекты в нефтегазовой сфере обсудил Токаев с главой совета директоров CNPC
Более 30 человек погибли из-за наводнений в Пакистане
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В погоне за «зайцами»
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Ради хайпа
Стали ездить по правилам
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Страна наращивает экспортный потенциал в новой глобальной реальности
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Оперу «Хан Султан. Алтын Орда» впервые покажут в Татарстане
Президент выступит с Посланием народу Казахстана 8 сентября
Свобода возможна лишь в правовом поле
Коммунальный сектор как долгосрочная инвестиция
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков

Читайте также

Тихая угроза: нейрохирург рассказал об опухолях ЦНС и их пе…
В Алматы открылся первый в Казахстане Центр цифровой медици…
Врачи из Мангистау прошли стажировку в Турции
Ревнивый мужчина избил фельдшера во время осмотра беременно…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]