Медосвидетельствование водителей переводится в электронный формат в Казахстане

Медицинское освидетельствование водителей на употребление психоактивного вещества и состояние опьянения переведут в электронный формат в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения РК.

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«Проект предполагает обмен данными в электронном формате с Единым реестром административных производств и синхронизацию информации между правоохранительными органами и медицинскими учреждениями.

Интеграция систем позволит реализовать безбумажный документооборот по направлению на медицинское освидетельствование и получению акта медицинского освидетельствования», – уточнили в минздраве.

Пилотный проект запущен в Павлодарской области. Здесь уже сформировано более 2 тысяч электронных направлений и электронных актов медицинского освидетельствования.

К пилотной фазе готовы также Алматинская, Северо-Казахстанская и Жамбылская области. В дальнейшем планируется охватить все регионы страны.

«Кроме того, в рамках предстоящего внедрения европротокола при дорожно-транспортных происшествиях Электронная система медицинского освидетельствования интегрирована с сервисами Государственного кредитного бюро для обмена данными при оформлении страховых случаев. Интеграция является важным шагом цифровизации административных процессов, что позволит сократить время обмена данными, обеспечить прозрачность и снизить коррупционные риски в области медицинского освидетельствования водителей», – резюмировали в ведомстве.

Проект по переводу медосвидетельствования в электронный формат совместно реализуют министерство здравоохранения, комитет по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры и министерство внутренних дел при участии ТОО «Республиканский медицинский институт».