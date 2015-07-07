Свежий выпуск Мега-представление Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

«Город нашей судьбы, город нашей любви – Астана!» – эти строчки из прозвучавшего на сцене стихотворения стали своеобразным эпиграфом праздничного концерта. Старт ему дал величественно-красивый казахский танец в исполнении шоу-балета La Fiesta.

Концерт продолжили победоносные аккорды и симфония любви песен-признаний – «Ақ орда – Астанам», «Отан-Ана», «Қазақ рухы», «Қазағым», «Бақыт құшағында», «Надо мной небо синее», «Туысқандар» и многих других. «Пусть Астана славится добрыми и прекрас­ными делами, хорошеет и расцветает от счастливых улыбок! Желаем всем прекрасного настроения, мира и успехов!» – поздравляли артисты эстрады алматинцев и гостей города.

По их признанию, Астана сегодня превратилась в прекрасную корону, которая венчает независимость. Столица стала олицетворением мощи духа народа и нового архитектурного облика Казахстана.

– Астана для нас неразрывно связана с именем Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, – отметили участники инструментального дуэта Нуртуган Косаман и Арайлым Каланбаева. – Благодаря его политической воле, умению предвидеть Астана как выдающийся исторический проект воплотилась в жизнь. Мы гордимся, что решением ЮНЕСКО ей присвоено высокое звание «Город мира».

Инструментальный дуэт кобыза и домбры приготовил особый подарок – произведение казахского музыкального народного творчества «Ақ баян». Этот музыкальный феномен воплотил в себе мечты, чаяния и мудрость народа, его представления о свободе и справедливос­ти. Нуртуган и Арайлым уверены, что казахская народная музыка – важная и неотъемлемая часть музыкальной сокровищницы человечества. Они считают: молодежь должна знать свою историю, ведь музыкальная культура оказывает огромное влияние на все сферы нашей жизни и наше будущее.

...Празднества в честь Дня столицы проходили в каждом районе города: в парках «Гулдер» и им. С. Сейфуллина, на площади им. Абая и в торгово-развлекательном центре «Спутник». Астане посвящали свои новые стихи поэты, в честь столицы пели и плясали творческие коллективы этнокультурных объединений и профессиональные ансамбли мастеров сцены, организовывались кулинарные поединки, викторины, спортивные состязания и дискотеки. Их участники говорили о том, что Астана – это результат общего труда, вдохновения всех казахстанцев. В ее строительство свою весомую лепту внесли и алматинцы, поэтому они по праву гордятся главным городом республики.

Завершились торжества мега-концертом на городской площади им. Абая и праздничным фейерверком в честь 17-летия Астаны.



