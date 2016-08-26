​Мегаполис древности Ботай

Осколки

Раскопки на поселении ведутся 36 лет. Автор открытия, инициатор и вдохновитель работ – известный ученый, профессор археологии Виктор Зайберт.

В далеком 1980 году, заканчивая раскопки стоянок на речке Балга-Карасу и выбирая место для следующих раскопок, молодой ученый Виктор Зайберт вспомнил об одной из своих первых археологических раскопок по реке Иман-Бурлук. Тогда ему особенно запомнилось место у крутого скалистого берега с равнинным полем и хвойным лесом чуть поодаль. Близился вечер, пора было определяться с ночевкой. Профессор отправил двух молодых коллег на берег Иман-Бурлука, попросив: «Ребята, нам всем ужасно надоело работать на раскаленной сковородке. Поезжайте к реке Иман-Бурлук, там должна быть стоянка». Делегированные Владимир Заи­тов и Олег Мартынюк вернулись через пару дней. С кепкой, полной археологических фрагментов – обломком керамики, кремневых изделий…

Было очевидно, что найденные ребятами осколки – частицы новой, доселе неизведанной археологами культуры. Но никто тогда не мог и предположить, насколько важной, почти революционной окажется находка. И какую сенсацию в археологическом мире произведет поселение, которому будет дано название Ботай, по имени знатного и авторитетного рода, обитавшего в степях Северного Казахстана.

Уже в первые дни раскопок археологи собрали большой «улов». Наконечники стрел, дротиков, копий, дисковидные изделия, костяные ножи, тесла, обломки глиняной посуды, а также огромное количество костей лошади. Этот факт поначалу немного смутил искателей, ведь до этого в археологии Евразии костей лошади в таком количестве не встречалось. Были даже сомнения, что кости не связаны с артефактами. Но после зачистки стенок обрыва ученые убедились, что древние находки и кости лошади органично сочетаются, то есть присутствуют в одном культурном слое. Всего за первую неделю удалось обнаружить более 40 тыс. самых разных предметов: костей, осколков утвари, конного снаряжения (тесла), оружейных элементов. Это было лишь начало. Предстояли еще годы большой работы, результатом которой стало признание ботайской культуры – уникального исторического и археологического объекта.

Ход конем

Ботай уникален. Именно раскопки на этом поселении позволили заявить всему миру о том, что доместикация (одомашнивание) лошади человеком произошло 6 тыс. лет назад. Причем процесс этот происходил на казахской земле. Обнаруженные в результате раскопок фрагменты свидетельствуют о том, что в повседневной жизни ботайцев уже присутствовала лошадь в качестве домашнего животного. До того как ученые предъявили доказательства этой гипотезы, мир придерживался версии, что человек одомашнил лошадь около 4 тыс. лет назад в степях Евразии, предположительно в Южном Предуралье, на территории нынешнего Башкортостана. Однако раскопки на поселении Ботай стали свидетельством, что в ряды домашних животных лошадь попала на тысячу лет раньше и процесс этот происходил на севере Казахстана.

Профессор Виктор Зайберт вместе с коллегами из Экзеттерского и Бристольского университетов Великобритании провели исследования, доказавшие, что в стенках керамической посуды содержатся лактобактерии кумыса.

В северной хозяйственной зоне поселения была обнаружена кумысная. Точнее сказать, ее остатки. Под полутораметровым слоем земли сохранились котлован помещения с кострищем и ямами для хранения кумыса и следы деревянной ограды, примыкающей к кумысной. Здесь содержались дойные кобылы и жеребята.

– Казахи всегда с особым пиететом и почтением относились к лошадям. Резвый конь, тулпар был гордостью степняка. Издревле существует своя культура обращения, содержания дойных кобылиц. По сей день кобылок, дающих ценный продукт, славящийся лечебными свойствами, держат в отдельном загоне, а процесс дойки закрыт от посторонних глаз. Эти правила содержания соблюдали и древние люди, населявшие поселение Ботай, – говорит профессор Зайберт

По словам ученого, есть все основания полагать, что археологами открыта самая первая в истории человечества кумысная. К слову, обломки глиняных посудин содержат значительное количество кумысных бактерий. То есть для доения использовались специальные сосуды в течение длительного времени. И это свидетельствует о том, что кувшины (емкости) для кумыса передавались из поколения в поколение и были своеобразной реликвией у ботайцев.

«Говорящий» череп

За годы раскопок на Ботае найдены и исследованы несколько сотен тысяч артефактов. Большие и не очень, простые и загадочные. Они своим появлением отвечают на вопросы, подтверждают гипотезы или даже становятся началом новых исследований, иногда же и вовсе шокируют ученый мир.

Одной из таких находок стал человеческий череп со следами трепанации.

– В верхней зоне черепа отчетливо видны два отверстия – следы трепанации. Конечно, было много вопросов. Детальное исследование в Москве показало, что череп принадлежал человеку среднего возраста. Самое интересное, эксперты доказали, что после трепанации обладатель черепа прожил еще 17 лет. То есть это не было посмертным ритуальным обрядом, а операцией, проведенной живому человеку. При этом зарасти костной ткани не давали специально, – рассказывает профессор В. Зайберт.

Как 6 тыс. лет назад ботайцы, имея в наличии лишь примитивные орудия труда, очень далекие от медицинских инструментов, провели сложнейшую операцию, остается загадкой.

Кроме того, антропологи заявили, что пол обладателя черепа определить невозможно, вероятность принадлежности как мужскому, так и женскому полу была равносильной. По мнению профессора, это был гермафродит, которого сородичи возвели в ранг божества. И отверстия в черепе служили для ритуальных церемоний.

Жилищный вопрос

Жилища ботайцев представляли собой интересную конструкцию. Многоугольный дом начинался с неглубокого котлована, по краям которого сооружалась стена, прочность которой обеспечивалась армированием костями лошади. В основном это были позвонки, ребра, копыта и другие. Шатровидное деревянное перекрытие жилища, обмазанное глиной и утепленное земляными пластами, надежно защищало степняков от холода и ветра. Несколько лет назад ученые во главе с профессором Зайбертом воссоздали жилище ботайцев, построив макеты, повторяющие древние дома. К слову, это один из удачных опытов реконструкции древних жилищ в Казахстане. Восстановленные ботайские жилища отразили уникальный исторический опыт предков, архитектурный стиль. Эти самые жилища послужили прототипом для юрты и шошалы.

Удивительно, но факт – помещение для доения кобылиц располагалось в небольшом отдалении от основных жилищ. То есть уже тогда ботайцы разделяли поселение на производственную зону на берегу реки, жилую зону в центральной части и хозяйственную зону – «скотный двор». В северной части у леса.

В раскопанных жилищах также были найдены хозяйственные ямы с остатками костей, посуды. Судя по артефактам, обнаруженным за все это время, ботайцы вели хозяйство, обрабатывали дерево, камень, изготавливали керамическую посуду. И даже украшали себя (возможно женщины) бусинами из камня. Не раз ученые находили подобные каменные бусинки. Хотя понять, каким образом были выточены отверстия в камне, невозможно.

Мушел жас – 36

36 лет – период для таких масштабных раскопок небольшой. Но в жизни отдельного человека – это ощутимый отрезок. Согласно летоисчислению казахов, каждые 12 лет в жизни человека происходят обновление и качественно новый переход на другую ступень. Это можно сравнить с звеньями цепи. Каждый мушел соответствует определенному возрастному циклу. Казахи и по сей день верят в особое предназначение лет, завершающих старый и начинающих новый этап.

Согласно календарю мушел 36 – это время зрелости. Позади детство, отрочество, юность, бесшабашная молодость, а впереди – зрелость, время мудрости и верных решений.

С момента первой находки и до сегодняшнего дня профессором сделано немало. По признанию коллег, Ботай стал для него настоящим детищем. Для возрождения ландшафта и в целях охраны археологической зоны профессор лично высадил сотни саженцев сосны. Не все саженцы приживаются, непростой климат, суровые ветры делают свое дело. Но неутомимый Виктор Федорович не останавливается.

Несколько раз профессор готовил проекты, доклады, обосновывая необходимость создания музея на поселении. В вышестоящих ведомствах интересовались, соглашались, но дальше обещаний дело не шло. Увядшая было надежда о создании музея возродилась вновь. В Министерстве культуры и спорта пообещали, что музейному комплексу на Ботае быть. В то, что в этот раз все не останется лишь планами на бумаге, верит и профессор Зайберт. Будем верить в это и мы. Ведь не зря раскопки ведутся уже 36 лет – время зрелости, и пора переходить на качественно новый уровень.

К слову, опекая и сохраняя древнее поселение, заботясь о его сохранности, профессор забывает о себе. Его старенький автомобиль порой не выдерживает поездок по степи. Но Виктор Федорович, также как и многие люди науки, не умеет выбивать материальные блага. Хотя для отечественной науки сделал и делает колоссальную работу.

Уроки краеведения

За три десятилетия на раскопках побывало множество студентов, археологов, журналистов со всего мира. Были сняты документальные фильмы, в том числе международным круглосуточным новостным телеканалом Би-би-си.

Важно, что в летнее время в раскопках участвуют учителя и учащие­ся из самых разных сельских школ. И у опушки соснового бора, на раскопках они получают не только практические навыки, знакомятся с тонкостями археологии, но и познают историю родного края.

Людмила Ахмерова – учитель истории Арыкбалыкской средней школы. Со своими учениками она проводит не первое лето на Ботае.

– Одно дело, когда ты узнаешь об эпохах минувших столетий по учебнику или рассказу учителя, и другое – когда сам находишь артефакты. Ученики мои ездят с большим удовольствием. Для меня лично поездки сюда – как глоток свежего воздуха. Общение с профессором окрыляет, дает новые силы, появляются идеи и проекты, – делится Людмила.

Грядущей осенью молодой учитель планирует провести научно-практическую конференцию, посвященную теме Ботайского поселения.

Здесь жили прародители степняков

Пытаюсь представить масштабность древнего поселения. Свыше 150 дворов на одном поселении, если переложить на современный язык, это мегаполис того времени.

– Ботай характеризует эпоху энео­лита. Это один пласт среди множества других культур. И для полного изучения поселения еще понадобятся годы, десятки лет. Но даже те исследования, которые уже проведены, позволяют заявлять о том, что именно ботайцы и есть прародители всех степняков, – говорит В. Зайберт.

Каким был среднестатистический ботаец? Однозначно ответить на вопрос сложно. Ведь на раскопках были найдены черепа нескольких рас. Кроме монголоидной, это и экваториальная, средиземноморская и даже протоиндоевропеоидная.

Это свидетельствует о том, что люди того времени были мобильны, то есть передвигались, переселялись. И не последнюю роль сыграла лошадь.

По словам ученого, ботайские поселения просуществовали около 600 лет. Покинуть насиженные места и уйти на Урал и дальше на Алтай их заставило глобальное потепление. Рассыпавшись по Евразии, ботайцы удачно ассимилировались в новых местах.

Находки с поселения Ботай стали причиной новых исторических открытий. Так было опровергнуто бытовавшее среди историков мнение о том, что до эпохи бронзы эта земля служила лишь своеобразным транспортным коридором, и через него индоарии, европейцы, тюрки шли, но не пускали корни, не селились.

Но именно ботайцы сформировали тип деятельности, при котором люди могут выживать в степи, именно здесь зародилась степная цивилизация.