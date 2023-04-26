Механизм возмещения ущерба от интернет-мошенничества разрабатывают в Казахстане

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В Казахстане планируется ввести механизм возмещения ущерба от интернет-мошенничества. Об этом в интервью журналистам в Мажилисе сообщила председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В настоящее время проводится совместно с банками второго уровня, совместно с государственными органами вырабатывается законодательный механизм по возмещению ущерба пострадавшим гражданам. То есть это может быть или оформление кредита мошенническим путем, или это может быть списание собственных средств заемщика», - сказала Абылкасымова.

Между тем, она пояснила, что возмещение возможно только по решению суда.

«Вместе с тем, если нет решения суда, то такое возмещение со стороны финансовой организации не проводится. Второе, очень важное, если сама информационная безопасность, или информационные системы позволили снять средства с денег вкладчика, то есть это не вина вкладчика, мы хотим на законодательном уровне предусмотреть обязанность банка по возмещению ущерба», - добавила глава АРРФР.

Для того, чтобы граждане могли доказать факт мошеннической операции разрабатываются соответствующие технические программы.

«Для этого мы и разрабатываем механизм, алгоритм совместно с госорганами, где четко прописаны все типологии мошеннических операций, требования к информационной безопасности, к мобильным приложениям, которые должны соблюдаться, и при нарушении этих требований будут соответствующие последствия для финансовых организаций», - пояснила Абылкасымова.

По ее информации, поправки планируется внести в Парламент уже в июне.