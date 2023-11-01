Механизм запущен, процедура работает

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Наталия Акопян

Свыше шести тысяч казахстанцев признаны банкротами на сумму долга более 9 млрд тенге.

коллаж Натальи Ляликовой

Закон «О банкротстве физических лиц» действует с 3 марта текущего года. На сегодняшний день поступило 70 тыс. соответствующих заявлений со всех регионов страны.

– В результате анализа заявлений 6 400 лиц признаны банкротами, – сообщил вчера на пресс-конференции в СЦК вице-министр финансов Ержан Биржанов. – Почему так мало? Разъясню. На протяжении шести месяцев мы осуществляли мониторинг и только в сентябре начали официально предоставлять статусы. Также, чтобы запустить процесс банкротства, мы анализировали данные информационных систем 24 государственных и иных органов в онлайн-режиме.

Спикер также сообщил, что потенциально, по прогнозам министерства, под процедуру банкротства могли попасть миллион граждан, однако большинство решило справляться своими силами, искать иные пути решения проблем, а это, безусловно, свидетельствует о позитивной динамике.

Кроме того, по 80% заявлений (56,4 тыс.) установлены несоответствия критериям процедуры банкротства. Основными причинами отказа в рассмотрении заявлений на внесудебное банкротство физических лиц вице-министр назвал наличие имущества, несоответствие должника по сумме долга и сроку неплатежа, отсутствие урегулирования долга с кредитором.

Применение процедуры банкротства и восстановления платежеспособности физических лиц на сегодня является одним из механизмов разрешения проблем закредитованности населения.

Законом предложено несколько видов процедур. В суды за применением процедуры судебного банкротства и восстановления платежеспособности обратилось более 1 200 граждан. Однако наи­более востребована процедура внесудебного банкротства. Ее можно применить по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами (долг не более 5,5 млн тенге).

Граждане имеют возможность подать заявление в ЦОНах, через портал eGov.kz или мобильные приложения e-Salyq Azamat и eGov Mobile. Запущена новая информационная система по банкротству физических лиц Qoldau. Она предусматривает возможность подачи заявления и автоматическую проверку на соответствие заявителя входным критериям через базы 24 государственных органов и организаций.

Вместе с тем не все должники могут применить процедуру банкротства в силу имеющихся законодательных ограничений и неактуальности сведений в базах данных государственных органов и иных организаций.

Ержан Биржанов также рассказал о работе по внесению законодательных изменений в части расширения перечня подпадающих под внесудебное банкротство финансовых организаций, освобождения гражданина от обязанности прилагать дополнительные документы к заявлению о применении внесудебного банкротства и снятия запрета на выезд должника за пределы страны после утверж­дения плана восстановления платежеспособности.

– Конечно, банкротство не решит все проблемы закредитованности. Это мера, которая предоставляет возможность освободиться от безнадежного долга и имеет определенные последствия: например, запрет на получение кредитов в течение пяти последующих лет и мониторинг финансового состояния сроком на три года, – подчеркнул вице-министр финансов.

Сегодня участились случаи, когда мошенники предлагают посреднические услуги по оформ­лению документов и помощи в признании банкротом за денежное вознаграждение. Однако в Минфине напоминают: для этого достаточно просто подать электронное заявление.

Проконсультироваться можно, позвонив по номеру 1414 или написав в Тelegram-чат SalyqBot. Также можно обратиться к операторам ЦОНов или сотрудникам органов госдоходов, они бесплатно проконсультируют и разъяснят порядок применения процедуры. Вся информация размещена на сайтах Министерства финансов, Комитета госдоходов, инструкция по подаче заявления – на eGov.kz. Кроме того, для получения консультации по воп­росу банкротства можно обратиться в областные филиалы партии «Amanat».

#банкротство #законодательство #механизм

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