Первый jukebox-мюзикл на казахском языке «Бақыт құшағында» («В объятьях счастья»), созданный на основе знаменитых песен легендарного композитора Шамши Калдаякова, вышел в кинопрокат, сообщает Kazpravda.kz

Фото: kinoafisha.info

Как уверяют кинематографисты, хотя жанр мюзикла еще только набирает популярность в казахстанском кинематографе, эта картина представляет собой смелый и амбициозный шаг вперед. Фильм «Бақыт құшағында», посвящённый 95-летию выдающегося композитора Шамши Калдаякова, стал ярким экспериментом режиссёра-дебютанта Саната Шапашова, направленным на привлечение внимания к творческому наследию знаменитого маэстро.

История фильма проста и легко воспринимается: молодой парень по имени Бакыт покидает родной Арыс, чтобы попытать счастья в Астане. В столице он знакомится с целеустремленной девушкой Аним, и между ними постепенно складываются романтические отношения. Их чувства развиваются на фоне противоречий между любовью, семейными обязанностями и стремлением к личным мечтам, что вызывает параллели с культовым голливудским мюзиклом «Ла-Ла Ленд».

Хотя в сюжете местами встречаются недочеты и несоответствия, они не умаляют общего впечатления от фильма.

Лирические мелодии Шамши Калдаякова играют ключевую роль в повествовании, выступая не просто сопровождением, но настоящим двигателем сюжета и мощным источником эмоций. Каждая композиция превращается в отдельный кинематографический эпизод, где мелодия служит языком чувств, затрагивая глубинные струны души.

Музыкальные номера зачастую раскрывают больше, чем диалоги, что, однако, иногда вызывает ощущение недостаточной глубины в развитии персонажей.

Романтик с гитарой

Актёрский состав оставляет неизгладимое впечатление. Даурен Сергазин и Алия Ануарбек, исполнившие главные роли – Аним (Моя песня) и Бакыт (Счастье) подарили зрителям трогательную и искреннюю романтику, насыщенную нежностью и глубокими переживаниями.

Неоднозначное впечатление производит их сцена знакомства у автомобиля, также здесь поднимается тема харассмента, героиня даже шуточно называет Бакыта спасателем. Примечательно, что в фильмографии актера важное место занимает сериал «Ән-аға», где показаны ключевые моменты биографии Шамши Калдаякова.

Актер Шах-Мурат Ордабаев в образе друга главного героя, барбера-юриста добавил постановке лёгкий юмор и душевность через песню «Шынарым». Эффектно смотрелась на экране и Айнур Ильясова в роли подруги главной героини. В этом случае также интересно обыграна символика имён Толеген и Жибек.

Хотя второстепенные персонажи представлены ярко и колоритно, их проработке и развитию явно не хватило внимания. Исключением стал образ властного начальника, созданный Азаматом Сатыбалды. Его ревнивую супругу сыграла Айгуль Иманбаева.

В кадре также появляются Лейло Бекназар-Ханинга, Алдабек Шалбаев, Орынбасар Тазабеков, Алтынай Ногербек.

В ритме вальса

Тем не менее, визуальная составляющая фильма на высоте. Достопримечательности Астаны предстают в необычайно привлекательном свете, а динамичная хореография, игра света и костюмы превращают «Бақыт құшағында» в настоящее праздничное зрелище. Масштабные хоровые сцены в ретро-стиле с видом на Байтерек отражают дух классики казахского кинематографа, вызывая волну трепетной ностальгии под звуки песни «Бақыт құшағында». Подпевать и погрустить вместе с артистами можно под тринадцать культовых, всенародно любимых композиций, таких как «Сен сұлу»,«Әнім сен едің», «Арыс жағасында» и «Ана туралы жыр».

Несмотря на определенные недостатки, проект «Бақыт құшағында» проникнут любовью к казахской культуре и искренне прилагает усилия к тому, чтобы оживить в новом формате творческое наследие автора многочисленных шлягеров с национальным колоритом.

Отсюда можно сделать вывод, что проект «Бақыт құшағында» стремится всячески адаптировать новый жанр в казахстанском кинематографе, даже если реализация оказалась неровной. Успех картины во многом будет зависеть от зрителя: насколько он ценит творчество Шамши Калдаякова и готов ли простить некоторые шероховатости сюжета ради погружения в мир музыки «короля казахского вальса».