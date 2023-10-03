Мелодии Великой степи

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Марьяна Касимова

В Кызылординской области прошел
VI Международный фольклорно-музыкальный фестиваль искусства тюркоязычных народов «Қорқыт және Ұлы Дала сазы».

Организаторами мероприятия выступили ТЮРКСОЙ и акимат области.

Церемония открытия проходила в Кызылорде на сцене Казахского академического музыкально-драматического теат­ра им. Н. Бекежанова. Гостей и участников фестиваля от лица жителей региона приветствовал аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев.

– В этом году в фестивале участвуют порядка двухсот мастеров искусств из Казахстана, Турции, республик Тыва и Саха, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, – отметил Нурлыбек Налибаев. – Священная земля низовьев Сырдарьи, давшая нам праотца всей тюркской музыки Коркыта, в шестой раз принимает гостей и артистов из разных стран. Благодарю
ТЮРКСОЙ за поддержку, это для нас большая честь.

Теплые слова в адрес участников фестиваля нашлись и у генерального секретаря международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ Султана
Раева. Он поблагодарил руководство Кызылординской области за особую поддержку национальной культуры в регионе.

– У народа есть будущее, пока живы его культура, язык и традиции, – отметил Султан Раев.

На сцене театра выступили акын из Кыргызстана Изат Айдаркулова, мастер горлового пения из Республики Тыва Санчай-оол Эрес, артисты турецкого этнографического ансамбля «Анкара» и ряд других зарубежных исполнителей. Среди казахстанских артистов блистали Алмас Алматов, Улжан Байбосынова, Марат Сугирбай – все они представители разных школ жырау. Зрители встретили овациями выступления коллективов «Хассак», «Томирис» и фольклорных ансамблей «Дидар» и «Ақмешіт».

Участники фестиваля побывали на археологической и книжной выставках в Областном историко-краеведческом музее и Универсальной научной библио­теке им. А. Тажибаева. Артисты дали мастер-классы для учеников музыкальных отделений вузов и колледжей Кызылорды. Гала-концерт фестиваля состоял­ся в Кармакшинском районе региона, где было устроено яркое музыкальное шоу, а также прошла экскурсия для гостей в одно из самых популярных сакральных мест Казахстана – мемориальный комплекс «Коркыт-ата».

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