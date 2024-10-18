Мемориальную доску открыли погибшему пожарному в Павлодарской области

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Мемориальная доска в честь пожарного установлена на территории пожарного поста № 12

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В канун Дня спасателя, руководство ДЧС Павлодарской области приняло участие на открытии мемориальной доски командиру отделения Арыстанбеку Машрапу, героически погибшему при исполнении служебного долга, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

На мероприятии присутствовали ветераны, родственники героя,  коллеги. 

«25 февраля 2021 года мы потеряли коллегу, сотрудника гражданской защиты Машрап Арыстанбека Дулатовича, который до последних минут своей жизни выполнял свой служебный долг. Его подвиг служит ярким примером для молодых сотрудников, которые, равняясь на героя, выбирают нелегкий путь службы огнеборцев», - подчеркнул ДЧС Рустамбек Амрин. 

Арыстанбек Машрап пришел в службу пожаротушения в 2018 году, дослужился до командира отделения. Еще с юношества активно занимался греко-римской борьбой, принимал участие в областных, международных соревнованиях, имел награды, грамоты и медали различного образца.  

25 февраля 2021 года он, как обычно, вышел на смену. При поступлении вызова незамедлительно выехал на пожар в одном из микрорайонов города Аксу. В борьбе с огнем героически погиб.

Указом президента за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, Арыстамбек Машрап был награжден (посмертно) орденом «Айбын» ІІІ степени.

Мемориальная доска в честь пожарного установлена на территории пожарного поста № 12, где служил Арыстанбек. Присутствующие минутой молчания почтили память о герое и возложили цветы к мемориальной доске.

#пожарный #мемориальная доска

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