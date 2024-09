На английском языке книга «Russian and Nomad. Tales of the Kirghiz Steppes» вышла в 1916 году. Ее автор, горный инженер Эдвард Нельсон Фелл, известен тем, что вместе со старшим братом Артуром основал акционерное общество «Спасские медные руды», деятельность которого была одной из этапных вех развития капиталистических отношений в Казахстане.