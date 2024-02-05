«Менің бауырым»: студенты вузов начинают волонтерскую деятельность в школах

Они примут участие в волонтерском проекте «Менің бауырым», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, в ноябре 2023 года Минпросвещения и Миннауки был инициирован волонтерский проект «Менің бауырым» с целью активного содействия в создании благоприятной и развивающей образовательной среды для учащихся школ. Волонтерами стали студенты 3–4 курсов по специальностям: педагог, психолог, социальный педагог, юрист и IT.

​В рамках волонтерского проекта 700 студентов-волонтеров вузов в пилотном режиме в городе Астана прошли обучение по темам: «Планирование проектной деятельности», «Учет возрастных и индивидуальных особенностей школьников в работе волонтера», «Развитие навыков наблюдения за детьми у студентов-волонтеров», «Социальные проекты и практики», «Развитие навыков коммуникаций и формирование полезных привычек».

​ С 5 февраля студенты начнут волонтерскую деятельность в школах. Реализация волонтерских проектов проводится в рамках школьных мероприятий: «Өзіңе және өзгеге жақсылық жаса», «Жеткіншектің Жеті Жарғысы», «Еңбегі адал жас өрен», «Балалар кітапханасы», «Ғаламтор қауіпсіздігі», «Тоғыз айға тоғыз шара», «Оқуға құштар мектеп», «Төрт тоқсанға төрт шара».

​— В рамках реализации проекта планируется активное использование разнообразных и эффективных форм работы, таких как организация круглых столов, проведение тренингов, разработка коммуникативных навыков, включая знакомство, здоровую коммуникацию и установление общих интересов. Также предусмотрены мастер-классы, флэшмобы, челленджи, спортивные турниры, благотворительные акции, ток-шоу и внеклассные мероприятия в формате TEDX. Особое внимание уделяется проведению исследований, например, по изучению родного края, и обобщению результатов в рамках общешкольных мероприятий, таких как подведение итогов волонтерской деятельности с презентацией итоговых проектов, — проинформировали в ведомстве.

В министерстве добавили, что эти формы работы направлены на создание интерактивной и разносторонней образовательной среды, способствующей развитию участников проекта.