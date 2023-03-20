Меру выражения недоверия будут применять к политическим госслужащим в РК – подписан закон

В феврале глава государства дал поручения по совершенствованию госслужбы.
Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Ранее глава государства дал поручения по совершенствованию госслужбы.
Законом предусматривается внесение дополнений в отношении увольнения политического служащего в связи с утратой доверия.
В соответствии с законом, политический служащий является служащим, ответственным за реализацию политических задач, в этой связи по поручению администрации президента вводится институт освобождения от должности политического служащего, ненадлежащим образом исполняющего свои полномочия в связи с утратой доверия.
Решение о таком освобождении принимается только главой государства.
Текст закона публикуется в печати.