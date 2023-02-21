Меры господдержки бизнеса обсудили в Правительстве

На совещании с участием заместителя премьер-министра–министра финансов Казахстана Ерулана Жамаубаева и представителей государственных органов рассмотрен ход исполнения ряда поручений главы государства, озвученных в послании народу РК от 1 сентября 2022 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Президентом поручено внедрить базовые критерии для определения конкурентоспособных малых и средних предприятий – получателей мер господдержки путем внесения их в соответствующие нормативные правовые акты, регулирующие предоставление финансовых мер государственной поддержки.

На сегодня реализуется Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса. Финансовые меры поддержки бизнеса предусматривают льготное кредитование в рамках инструментов субсидирования части ставки вознаграждения и частичное гарантирование.

Также в ходе совещания было отмечено, что в целях исполнения поручения главы государства внесены поправки в Правила предоставления мер господдержки в рамках реализации нацпроекта. Так, предусмотрено обязательное условие по росту фонда оплаты труда и увеличению налоговых отчислений.

Кроме того, участники совещания обсудили вопрос об увеличении сроков субсидирования до 7 лет и дифференциации ставки вознаграждения в рамках программы «Экономика простых вещей».

По итогам совещания Ерулан Жамаубаев дал ряд поручений руководителям государственных органов.